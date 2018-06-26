Saadet Kontenjanından Chp Adayı Olan İsim, Seçim Kampanyası Yapmadan Vekil Oldu
Güner Özkul'dan İtiraf: Babam Hep Çalıştığı İçin Yatılıda Büyüdüm
'ince Başarılı Mı?' Diye Sordular, Cevabı Chp'li Seçmeni Çıldırttı
Meteoroloji'nin İstanbul'a Yaptığı Dolu Uyarısından Sonra Kapalı Otoparklar Doldu Taştı!
Türkiye'nin İlk Millet Bahçesi Antalya'da Olacak
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı Kutlayacak Mısınız? Sorusuna Yanıt Verdi: Neyini Kutlayayım!
Türkiye'den Abd'ye Misilleme! Bazı Ürünlere Ek Vergi Getirildi
Kuyumcular Uyardı! Yeni Evlilerin Kabusu Oldu
Şüphelendiği Sevgilisinin Telefonuna Takip Cihazı Yükleyince Yolu Kuzeninin Evine Çıktı
Akşener Seçimden Sonra İlk Kez Konuştu: Aldığımız Sonuç Kazanımdır
Ak Parti Milletvekili Alpay Özalan'ın Babası Hayatını Kaybetti
Ankara'da, 8 Yaşındaki Eylül'ün Kaybolmasıyla İlgili 1 Kişi Tutuklandı
Korgeneral Metin'in Köyünde İnce'ye Çıkan 1 Oyu Sahibi Merak Konusu
Fenerbahçe, Yarın Phillip Cocu İle Sözleşme İmzalayacak
Açlık Sınırı Bin 714 Lira, Yoksulluk Sınırı 5 Bin 584 Lira
Galatasaraylı Taraftarların Rüyası Gerçek Oluyor
Mhp'den Dikkat Çeken Açıklama: Ak Parti İle Pazarlık Etmeyeceğiz!
İbrahim Kalın, Erdoğan'ı Tebrik Etmiyorum Diyen Abd'li Temsilciye Sert Çıktı: Çeneni Kapat
İstifa Edeceği Söylentilerine Ak Parti'den İlk Yorum
Chp'de Kritik Myk Toplantısı Başladı

Meteoroloji'nin İstanbul'a Yaptığı Dolu Uyarısından Sonra Kapalı Otoparklar Doldu Taştı!

METEOROLOJİ'NİN İSTANBUL'A YAPTIĞI DOLU UYARISINDAN SONRA KAPALI OTOPARKLAR DOLDU TAŞTI!

Meteoroloji 'nin İstanbul'a yaptığı dolu yağışı uyarısından sonra vatandaşlar araçlarını kapalı otoparklara taşıdı. İstanbul'un çoğu semtinde kapalı otoparklarda yer kalmadı.

Tarih : 26 Haziran 2018, 15:10
Puan Ver : Meteoroloji'nin İstanbul'a Yaptığı Dolu Uyarısından Sonra Kapalı Otoparklar Doldu Taştı!(9/10)5

Kuvvetli yağmur ve dolu yağış uyarılarının ardından İstanbul'da kapalı otoparklarda yer kalmadı. Araçlarının doludan etkilenmesini önlemek isteyen vatandaşlar kapalı otoparklara akın etti.

METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, " İstanbul çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; bugün 17: 00-22: 00 saatleri arasında il genelinde yer yer kuvvetli (15-30 kg/m2.) olacağı tahmin edildiğinden su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

KUVVETLİ DOLU VE SAĞANAK BEKLENİYOR

Dolu yağışı ve aşırı yağmur uyarılarının ardından İstanbullu'lar İspark ve AVM'lere hücum etti. Dolu yağışıyla araçlarının zarar görmemesi için kapalı otoparklara giden araç sürücüleri metrelerce kuyruk oluşturdu.

OTOPARKLAR DOLDU TAŞTI

Ümraniye'de 240 kapasitesi bulunan Haldun Alagaş İspark Katlı Otoparkı'na 350 den fazla araç girişi yapıldı. İspark görevlileri vatandaşlar mağdur olmaması için otoparka fazladan araç almalarının yanı sıra ek bir ücret talep etmediler.

YER BULAMAYANLAR VAR

Aracını kapalı otoparka park eden Sedat Yamakoğlu: "Dolu yüzünden aracımı kapalı otoparka getirdim. Ben sabah geldiğim için yer bulabildim" dedi.

AVM otoparkına girmeye çalışan Burak Demir ise: "Doludan kaçmaya çalışıyoruz. Bir saate yakındır buradayım. Buraya Atakent'ten geldim" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Meteoroloji  Nin  İstanbul  A  Yaptığı  Dolu  Uyarısından  Sonra  Kapalı  Otoparklar  Doldu  
Taştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER