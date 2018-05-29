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Meteorolojiden İstanbullulara bugün için kritik uyarı!

METEOROLOJİDEN İSTANBULLULARA BUGÜN İÇİN KRİTİK UYARI!

Meteoroloji, bugün İstanbul'un için gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yurt genelinde ise sıcaklıklar değişmezken yağış bekleniyor.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 12:10
Puan Ver : Meteorolojiden İstanbullulara Bugün İçin Kritik Uyarı!(10/10)6

Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre İstanbul'da bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar İstanbul'un doğusundan başlayacak ve tüm bölgeyi bugün aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde etkisi altına alacak.

YURDUN GENELİ YAĞIŞLI GEÇECEK

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale ile İzmir'in kuzey kesimleri dışında ülke genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların Göller yöresi, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Sivas, Bingöl, Muş, Ordu çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 mm/m2), Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 mm/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda yer yer güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Bursa: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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