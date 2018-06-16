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Meteoroloji'den İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı: Yerel ve Kuvvetli Olacak

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: YEREL VE KUVVETLİ OLACAK

İstanbul genelinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Tarih : 16 Haziran 2018, 23:00
Puan Ver : Meteoroloji'den İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı: Yerel Ve Kuvvetli Olacak(9/10)5

İstanbul genelinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

YEREL VE KUVVETLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, il genelinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

ANİ SEL, SU BASKINI VE YILDIRIM'A KARŞI UYARI

Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

5 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya için de kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son analiz ve meteorolojik radar görüntülerine göre Edirne ve Kırklareli'de kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da havanın 2 saatlik periyotta kuvvetli, gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahminine yer verilen açıklamada, vatandaşlardan meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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