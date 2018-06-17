METEOROLOJİ UYARDI! SAĞANAK YAĞIŞ ÖĞLE SAATLERİNE KADAR SÜRECEK
Meteoroloji, İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağını duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, il genelinde bugün öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.
İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMAN SONA ERECEK?
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi. İstanbul'da yağışların bugün saat 12.00'ye kadar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle: "Yapılan son analiz ve değerlendirmelere göre İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde bugün öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli (15-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yapıldı.
ÜLKE GENELİ PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde İstanbul, Sakarya, Zonguldak ve Düzce, öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI KUZEY KESİMLERDE 2-4 DERECE AZALACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun kuzey kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 28
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 34
Kaynak: haberinburada
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