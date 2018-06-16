Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugünden itibaren yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Öğleden önce batı illerinde etkili olmaya başlayan yağış, öğleden sonra Güneydoğu Anadolu ve Zonguldak, Sinop, Samsun, Ordu dışında tüm ülkeye yayılacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Bayram tatilini fırsat bilip sahillere akın eden tatilcilere kötü haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugünden itibaren Yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Öğleden önce batı illerinde etkili olmaya başlayan yağış, öğleden sonra Güneydoğu Anadolu ve Zonguldak, Sinop, Samsun, Ordu dışında tüm ülkeye yayılacak. akşam saatlerinde yavaş yavaş etkisini yitirecek yağmur, Karadeniz ve Marmara ve Ege'nin sahil kesimini terk etmeyecek. Yağışlı hava Çarşamba gününe dek etkisini tüm yurtta aralıklarla sürdürecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin'in kuzey ilçeleri, Antalya, Burdur, Isparta, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Bolu, Düzce, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR DA DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığıbatı bölgelerde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı, yurdun kuzey kesimlerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 29

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İzmir: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.) 27

Samsun: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33

Kaynak: haberinburada