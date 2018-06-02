Emre Can İtalyan Devi İle Anlaşma Sağladı
Ali Koç İddialı Konuştu: Bir Hayali Gerçekleştireceğiz
Cenk Tosun: Takım Arkadaşlarım Ve Türk Halkından Özür Dilerim
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu! İşte Yerli Otomobil Projesinin Ceo'su
Millilerden Gollü Beraberlik
Erdoğan'dan İnce'nin İddiasına Sert Yanıt: İspat Etmezsen Namertsin
Milli Takımın, Tunus'la Oynadığı Maçta Saha Karıştı!
Fransa, Hazırlık Maçında İtalya'yı Rahat Geçti: 3-1
Mesut Özil'den Alman Basınına Diriliş Ertuğrul'lu Mesaj!
Hayvanat Bahçesinden 2 Aslan, 2 Kaplan Ve 1 Jaguar Kaçtı
Cumhurbaşkanı Adayı İnce, Kendisine Hediye Edilen 'elif' Tablosunu Ters Tuttu
Filistinlilerin Korunmasını Ön Gören Bm Tasarısını, Abd Veto Etti!
Adalet Bakanı Gül, Münbiç İçin Yol Haritasını Çizdi: Abd İle 4 Haziran'da Görüşmemiz Olacak
Milli Takımın Yıldızı Cenk Tosun Çıldırdı, Kırmızı Kart Gördü
Fenerbahçe Doğuş, Banvit'i 84-73 Yenerek Finale Yükseldi
Bursaspor'dan İbrahim Yazıcı'ya Büyük Vefa
Bakandan 100 Bin Yeni Emekliye Bayram İkramiyesi Müjdesi!
Pakistan, Abd'ye Meydan Okudu: Tüm Seçenekler Masada!
Erdoğan, Uber Tartışmalarına Son Noktayı Koydu: O İş Bitti Artık Böyle Bir Şey Yok
Abd Başkanı Trump İle Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un 12 Haziran'da Bir Araya Gelecek

Mesut Özil'den Alman Basınına Diriliş Ertuğrul'lu mesaj!

MESUT ÖZİL'DEN ALMAN BASININA DİRİLİŞ ERTUĞRUL'LU MESAJ!

Dünyaca ünlü Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf Alman basınında tepki görmüştü. Özil Instagram hesabından sevenlerine Diriliş Ertuğrul ile mesaj gönderdi.

Tarih : 02 Haziran 2018, 00:20
Puan Ver : Mesut Özil'den Alman Basınına Diriliş Ertuğrul'lu Mesaj!(5/10)1

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte verdiği poz sonrası Alman basınında sert eleştirilere maruz kalmıştı. Bu sert eleştirilerden sonra Türk asıllı yıldız oyucnu Instagram hesabının hikaye alanından Diriliş Ertuğrul'un belli bölümlerini paylaşarak takipçilerine mesaj gönderdi.

"TÜRK'E PUSU KURULMAZ, TÜRK'E CEZA KESİLMEZ"

Mesut Özil'in Instagram hesabından paylaştığı hikayede Diriliş Ertuğrul'un efsane sahnelerinden birisini paylaştı. Özil paylaştığı Diriliş Ertuğrul bölümünde Ertuğrul Bey otağında beylere yaptığı konuşmada; "Türk'e pusu kurulmaz, Türk'ten intikam alınmaz, Türk'e ceza kesilmez. Tüm düşmalarımız bilecek ki bu topraklarda ezan dinmeyecek, bayrak inmeyecektir. Tüm cihan bilecek ki bu topraklarda ilahi nizam heryere yayılacak" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mesut  Özil  Den  Alman  Basınına  Diriliş  Ertuğrul  Lu  Mesaj    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER