Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte verdiği poz sonrası Alman basınında sert eleştirilere maruz kalmıştı. Bu sert eleştirilerden sonra Türk asıllı yıldız oyucnu Instagram hesabının hikaye alanından Diriliş Ertuğrul'un belli bölümlerini paylaşarak takipçilerine mesaj gönderdi.

"TÜRK'E PUSU KURULMAZ, TÜRK'E CEZA KESİLMEZ"

Mesut Özil'in Instagram hesabından paylaştığı hikayede Diriliş Ertuğrul'un efsane sahnelerinden birisini paylaştı. Özil paylaştığı Diriliş Ertuğrul bölümünde Ertuğrul Bey otağında beylere yaptığı konuşmada; "Türk'e pusu kurulmaz, Türk'ten intikam alınmaz, Türk'e ceza kesilmez. Tüm düşmalarımız bilecek ki bu topraklarda ezan dinmeyecek, bayrak inmeyecektir. Tüm cihan bilecek ki bu topraklarda ilahi nizam heryere yayılacak" dedi.

Kaynak: haberinburada