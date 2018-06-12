MESUT BAKKAL, AYTEMİZ ALANYASPOR'LA 1 YILLIK ANLAŞTI
Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Aytemiz Alanyaspor'un başına geçen Mesut Bakkal, kulüple 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon Hikmet Karaman'ın yerine ligin 2. yarısında takımın başına geçen Mesut Bakkal 1 yıl daha Alanyaspor ile devam edeceği sözleşmeye imzayı attı.
Mesut Bakkal, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"TAKIMI DAHA YUKARILARA ÇEKMEK EN BÜYÜK İSTEĞİM"
"Öncelikle başkanıma ve yönetime çok teşekkür ediyorum. Çok sevdiğim bir camia, alıştığım bir camia. Burada olmaktan dolayı hakikaten çok mutluyum. Tekrar çalışmak, tekrar büyük başarılara imza atmak ve bu takımı daha yukarılara çekmek en büyük isteğim. Kızım bana 'Baba Alanya'da inanılmaz bir enerji var. Bunu ben de anlıyorum' dedi.
"BURADA OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM"
Hakikaten mutlu olmak, bulunduğun yerde mutlu ve huzurlu olmak başarıyı getiriyor. İnşallah hep beraber geçen seneki sıkıntıları çekmeden rahat bir ortam ve rahat bir lig geçirmek en büyük dileğim. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Hem camiaya, hem bana, hem de Alanyaspor camiasına, taraftarlarına tekrar hayırlı olsun. İnşallah hep beraber iyi bir sezon geçiririz. Teşekkür ediyorum."
Kaynak: haberinburada
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