MESSİ'NİN KAÇIRDIĞI PENALTIDAN SONRA İSRAİL'DEN ŞAŞIRTAN YORUM
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, "Arjantin ile İzlanda arasında oynanan maç, Messi'nin İsrail ile oynanacak hazırlık maçına ne kadar ihtiyaç duyduğunu bize gösterdi." dedi.
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Arjantin ile İzlanda arasında bugün oynanan Dünya Kupası grup maçında Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin penaltıyı kaçırma nedeninin "9 Haziran'da İsrail ile Arjantin arasında oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edilmesi olduğu" imasında bulundu.
Liberman, Arjantin ile İzlanda arasında oynanan ve 1-1 sona eren 2018 Dünya Kupası grup maçı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzlanda Milli Futbol Takımına övgüler yağdırırken, Arjantinli oyuncunun penaltı kaçırmasını "Arjantin Milli Futbol Takımının 9 Haziran'da İsrail ile yapmayı planladığı ancak birkaç gün kala iptal ettiği hazırlık maçına" bağladı.
"MESSI'NİN HAZIRLIK MAÇINA NE KADAR İHTİYAÇ DUYDUĞUNU GÖSTERDİ"
İzlanda Milli Futbol Takımı için "350 bin nüfusa sahip küçük ülkenin büyük takımı" ifadesini kullanan Liberman, şunları kaydetti:
"Arjantin ile İzlanda arasında oynanan maç, Messi'nin İsrail ile oynanacak hazırlık maçına ne kadar ihtiyaç duyduğunu bize gösterdi."
MESSI PENALTIYI KAÇIRDI
Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nun ilk maçında Arjantin ile İzlanda 1-1 berabere kalmıştı. Maçta Arjantin, 64. dakikada Messi ile penaltı atışından yararlanamamıştı.
ARJANTİN, HAZIRLIK MAÇINI İPTAL ETMİŞTİ
Arjantin ile İsrail milli futbol takımları arasında 9 Haziran'da bir hazırlık maçı yapılması planlanıyordu. Ancak maçın İsrail tarafından Hayfa'dan Kudüs'e taşınması üzerine Filistinliler bu karara tepki göstermiş ve Arjantin tarafı da karşılaşmayı iptal etmişti.
İsrailli yetkililer maçın Filistinliler tarafından özellikle Messi'ye yönelik tehditler nedeniyle iptal edildiğini ileri sürürken, Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie ise İsrail Milli Takımı ile oynanması planlanan dostluk maçının Hayfa kentinden Kudüs'e taşınması nedeniyle iptal edildiğini söylemişti.
Kaynak: haberinburada
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