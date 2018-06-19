Oyuncu Merve Boluğur ile Hakan Sabancı çiftinin aşkları belgelendi. İkili, Hakan Sabancı'nın Bodrum'a demir atan yatında samimi bir şekilde görüntülendi.

Bayramı Bodrum'da geçiren ve katıldıkları bir partide samimi şekilde eğlenen Merve Boluğur ve Hakan Sabancı, mekandan ayrı ayrı çıkıp, Sabancı'nın teknesinde buluşmuştu. İkili, önceki gün zodyak botla Türkbükü sahilinde görüntülendi. Arkadaşlarının eşlik ettiği sevgililer, keyifli halleriyle dikkat çekti.

MERVE BOLUĞUR TERS KÖŞE YAPTI

Oyuncu, iki yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz yıl Murat Dalkılıç'tan boşanmıştı. Dalkılıç, ayrılığın üzerinden dört ay geçmesinin ardından, oyuncu Hande Erçel'le birlikte olduğunu açıklamıştı. Her röportajında aşka küsmediğini söyleyen Boluğur, kendine ait bir makyaj markası çıkararak işine odaklanmıştı. Son günlerde adı DJ Faruk Sabancı'yla anılan oyuncu, ters köşe yaptı. Kaynak: Milliyet

İşte Merve-Hakan aşkından ilk fotoğraflar...

Kaynak: haberinburada