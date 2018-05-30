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merkez bankası'nın hamleleri sonrası düşüş sürüyor! dolar günü 4,47 ile kapattı

MERKEZ BANKASI'NIN HAMLELERİ SONRASI DÜŞÜŞ SÜRÜYOR! DOLAR GÜNÜ 4,47 İLE KAPATTI

Merkez Bankası'nın art arda yaptığı hamleler sonrası dolardaki düşüş sürüyor. Bankalararası piyasada güne 4,55 civarında başlayan dolar/TL 4,47'ye kadar geriledi.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 23:50
Puan Ver : Merkez Bankası'nın Hamleleri Sonrası Düşüş Sürüyor! Dolar Günü 4,47 İle Kapattı(8/10)8


Merkez Bankası'nın art arda yaptığı hamleler sonrası dolarda düşüş sürüyor. Bankalararası piyasada güne 4,55 civarında başlayan dolar/TL 4,47'ye kadar geriledi.



AŞAĞI YÖNLÜ HAREKET DEVAM EDİYOR



Döviz piyasasında aşağı yönlü hareket devam ediyor. Güne 4,55 civarında başlayan dolar/TL 4,47'ye kadar geriledi.



ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMASI DOLARDAKİ DÜŞÜŞE DESTEK VERDİ



Londra'daki temaslarına ilişkin açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Londra'daki temaslarımız çok verimli geçti. Yatırımcı ilgisi büyük" ifadesini kullandı. Açıklama dolardaki düşüşe destek verdi.



"4,40 SEVİYELERİ GÜNDEME GELEBİLİR"



Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 4,60'ın altında kalındığı sürece 4,40 seviyelerinin gündeme gelebileceğini bildirdi.



"ABD'DEN YAPILAN AÇIKLAMALAR TİCARET SAVAŞI ENDİŞELERİNİ ARTIRIYOR"



Uzmanlar, ABD'den yapılan açıklamaların ticaret savaşı endişelerini artırdığını belirterek, İtalya'daki siyasi belirsizliklerin de etkisiyle yatırımcıların güvenli liman olarak görülen finansal araçlara yöneldiğini kaydetti.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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