MERKEZ BANKASI'NIN HAMLELERİ SONRASI DÜŞÜŞ SÜRÜYOR! DOLAR GÜNÜ 4,47 İLE KAPATTI
Merkez Bankası'nın art arda yaptığı hamleler sonrası dolardaki düşüş sürüyor. Bankalararası piyasada güne 4,55 civarında başlayan dolar/TL 4,47'ye kadar geriledi.
Merkez Bankası'nın art arda yaptığı hamleler sonrası dolarda düşüş sürüyor. Bankalararası piyasada güne 4,55 civarında başlayan dolar/TL 4,47'ye kadar geriledi.
AŞAĞI YÖNLÜ HAREKET DEVAM EDİYOR
Döviz piyasasında aşağı yönlü hareket devam ediyor. Güne 4,55 civarında başlayan dolar/TL 4,47'ye kadar geriledi.
ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMASI DOLARDAKİ DÜŞÜŞE DESTEK VERDİ
Londra'daki temaslarına ilişkin açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Londra'daki temaslarımız çok verimli geçti. Yatırımcı ilgisi büyük" ifadesini kullandı. Açıklama dolardaki düşüşe destek verdi.
"4,40 SEVİYELERİ GÜNDEME GELEBİLİR"
Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 4,60'ın altında kalındığı sürece 4,40 seviyelerinin gündeme gelebileceğini bildirdi.
"ABD'DEN YAPILAN AÇIKLAMALAR TİCARET SAVAŞI ENDİŞELERİNİ ARTIRIYOR"
Uzmanlar, ABD'den yapılan açıklamaların ticaret savaşı endişelerini artırdığını belirterek, İtalya'daki siyasi belirsizliklerin de etkisiyle yatırımcıların güvenli liman olarak görülen finansal araçlara yöneldiğini kaydetti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Denizde Yat Alev Aldı, Denize Atlayan Baba-Oğul Şans Eseri Kurtuldu
- Öğretmenin, Erkek Öğrencinin Saçına Toka Takıp Teşhir Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı!
- Elçin'den Nagehan'a Sert Sözler: Adına Utanmaktan Yoruldum
- Pkk'lı Teröristler, Katlettiği Kepçe Operatörünü, Daha Önce De Kaçırıp, İşkence Yapmış
- Her Gün Okula Giderken Öptüğü Ağacın Kesildiğini Gören Çocuk Gözyaşlarına Boğuldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Oğuz Kağan'ı Avrupa Devleri Takip Ediyor
- Fenerbahçe, Josef De Souza'ya Gelen 12 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti
- Gurbetçi Yıldız Serdar Taşçı, Transferi İçin İstanbul'da
- Küme Düşen Osmanlıspor, Serdar İçin Dünyaları İstedi
- Dünya Kupası Öncesi Şaşırdılar: Pencereden Bakmak, Video Çekmek Yasak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar