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Merkel, Erdoğan'ı ''Sayın Başkan'' diyerek tebrik etti

MERKEL, ERDOĞAN'I ''SAYIN BAŞKAN'' DİYEREK TEBRİK ETTİ

Almanya Başbakanı Merkel, seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesajla tebrik etti. Merkel mesajında ilk kez ''Başkan Erdoğan'' ifadesini kullandı.

Tarih : 26 Haziran 2018, 00:00
Puan Ver : Merkel, Erdoğan'ı ''sayın Başkan'' Diyerek Tebrik Etti(5/10)1

Almanya Başbakanı Merkel, seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesajla tebrik etti. Merkel mesajında ilk kez "Başkan Erdoğan" ifadesini kullandı.

MERKEL'DEN TEBRİK MESAJI

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Erdoğan'a gönderdiği kutlama mesajında, "Sayın Başkan, yeniden seçilmenizden dolayı kalpten tebriklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Uzun yıllara dayanan dostluğun Almanya ve Türkiye'yi birbirine bağladığını belirten Merkel, iki ülke toplumu ve ülkeler arasındaki yoğun değişimin çok çeşitli olan ikili ilişkilere damgasını vurduğunu kaydetti.

CUMHURBAŞKANI STEINMEIER TELEFONLA ARADI

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı tebriklerini ilettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başarılar diledi.

Türkiye-Almanya arasındaki ilişkilere ivme kazandırma kararlılıklarını yineleyen iki lider, bu çerçevede üst düzey ziyaretlerin önemini de vurguladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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