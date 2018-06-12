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Mercedes, 774 Bin Aracını Geri Çağırıyor
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Mercedes, 774 Bin Aracını Geri Çağırıyor

MERCEDES, 774 BİN ARACINI GERİ ÇAĞIRIYOR

Emisyon skandalının sıçradığı Mercedes, Avrupa genelinde 774 bin aracı geri çağırıyor.

Tarih : 12 Haziran 2018, 11:40
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Mercedes, 238 bini Almanya'da olmak üzere Avrupa genelinde toplam 774 bin aracı geri çağıracak. Geri çağrılma kararına Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer ile Daimler Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche'nin yaptıkları görüşme sonrası varıldığı duyuruldu.

İŞTE GERİ ÇAĞRILACAK MODELLER

Mercedes'in geri çağıracağı araçların başında Vito, GLC 330D ve C220D hacimli modelleri kapsayan araçların olacağı bildirildi. Bahsi geçen modellerin emisyon değerleri kontrolünde lisansı olmayan cihazların kullanıldığı ve bundan dolayı da emisyon değerlerinin belirlenen değerlerin üzerinde olduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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