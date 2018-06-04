MERAL AKŞENER'DEN GAZİANTEPSPOR BAŞKANI'NA: CANIMI ALACAKMIŞ, BUYUR BİRADER BUYUR
Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'in kendisini hedef alan sözlerine yanıt veren Meral Akşener, "Canımı alacakmış, bekleriz, bekleriz. Buyur birader buyur" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Kırıkkale'de konuştu. Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'in sözlerine çok sert tepki gösteren Akşener, "Canımı alacakmış, bekleriz, bekleriz. Buyur birader buyur" dedi.
"VATANDAŞIN CEBİNDE 2 TL OLUYORSA..."
Vaatlerini sıralayıp hükümete yüklenen Akşener, "Her gittiğim yerde soruyorum, vatandaşın cebinde 10 TL, 5 TL, 2 TL var. Vatandaşın cebinde 2 TL oluyorsa bu ülkede düzen bozuk demektir" şeklinde konuştu.
"BEKLERİZ, BUYUR BİRADER"
Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'in sözlerine de çok sert tepki gösteren Akşener, "Gaziantepspor Başkanı tehdit ediyor beni, canımı alacakmış. Bekleriz, bekleriz. Buyur birader buyur" ifadelerini kullandı.
HASAN ŞAHİN NE DEMİŞTİ?
12 Mayıs'ta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda TFF 2. Lig'e düşen Gaziantepspor'un yeni başkanı seçilen Hasan Şahin, sosyal medya hesabından yaotığı paylaşımda "Gaziantep atkısını herkes takabilir teröristler hariç. FETÖ'cü Meral Akşener seni bu atkıya kurban ederim" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Suriye'nin Kuzeyinde Amerikan-Fransız Askeri Üssünde Patlama Meydana Geldi
- Meb Duyurdu: Lgs Sonuçları 26 Haziran'da Açıklanacak
- Mehmetçik'ten Kaçıp İran'a Sığınan Pkk, Neye Uğradığını Şaşırdı
- Hemşirenin Seni Ben Mi Hamile Bıraktım Deyip Hastayı Azarladığı Kavga Mahkemede Bitti
- Başbakan Yıldırım'dan Seçimden Sonra Bedelli Askerlik Mesajı!
EKONOMİ HABERLERİ
- Yıllık İzin Kullanacaklar, Gidecekleri Mesafeye Göre Ek Yol İzni Alabilir
- Herkes Drone Ehliyetinin Peşine Düştü
- Mehmet Şimşek: Enflasyondaki Yükseliş Petrol Ve Kur Hareketlerinden Kaynaklanıyor
- Barcelona'yı Ali Koç Korkusu Sardı: Sponsorlukları Çekecek
- Dolar, Enflasyon Öncesinde Yüksek Seyrini Sürdürüyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hırsızlık İçin Elini Genç Kızın Göğsüne Elini Sokan Kadın Videoda Yakayı Ele Verdi
- Esad'tan Tarihe Geçecek Ziyaret! Kuzey Kore'de Başkan Kim İle Görüşecek
- İki Arkadaş Tren İstasyonunda Tartışmaya Başladı, Biri Diğerini Kalbinden Bıçakladı
- Abd'de Marul Kaynaklı Koli Basili Salgını Büyüyor: 5 Ölü
- Rus Gazeteci, Kim Jong-Un'un Sarayının İçini Anlattı: Kız Kardeşi Evin Hanımı Gibi
Bu Haberle İlgili Yorumlar