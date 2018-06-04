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Meral Akşener'den Gaziantepspor Başkanı'na: Canımı Alacakmış, Buyur Birader Buyur

MERAL AKŞENER'DEN GAZİANTEPSPOR BAŞKANI'NA: CANIMI ALACAKMIŞ, BUYUR BİRADER BUYUR

Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'in kendisini hedef alan sözlerine yanıt veren Meral Akşener, "Canımı alacakmış, bekleriz, bekleriz. Buyur birader buyur" dedi.

Tarih : 04 Haziran 2018, 17:10
Puan Ver : Meral Akşener'den Gaziantepspor Başkanı'na: Canımı Alacakmış, Buyur Birader Buyur(9/10)5

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Kırıkkale'de konuştu. Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'in sözlerine çok sert tepki gösteren Akşener, "Canımı alacakmış, bekleriz, bekleriz. Buyur birader buyur" dedi.

"VATANDAŞIN CEBİNDE 2 TL OLUYORSA..."

Vaatlerini sıralayıp hükümete yüklenen Akşener, "Her gittiğim yerde soruyorum, vatandaşın cebinde 10 TL, 5 TL, 2 TL var. Vatandaşın cebinde 2 TL oluyorsa bu ülkede düzen bozuk demektir" şeklinde konuştu.

"BEKLERİZ, BUYUR BİRADER"

Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'in sözlerine de çok sert tepki gösteren Akşener, "Gaziantepspor Başkanı tehdit ediyor beni, canımı alacakmış. Bekleriz, bekleriz. Buyur birader buyur" ifadelerini kullandı.

HASAN ŞAHİN NE DEMİŞTİ?

12 Mayıs'ta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda TFF 2. Lig'e düşen Gaziantepspor'un yeni başkanı seçilen Hasan Şahin, sosyal medya hesabından yaotığı paylaşımda "Gaziantep atkısını herkes takabilir teröristler hariç. FETÖ'cü Meral Akşener seni bu atkıya kurban ederim" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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