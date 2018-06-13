Millet İttifakı'nın geleceğiyle ilgili konuşan Meral Akşener, "İkinci tura CHP'nin adayı kalırsa destekleyeceğimizi en başında ifade ettik. Millet İttifakı'nın da Meclis'te devam etmesini diliyorum." dedi.

CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi arasında yapılan Millet İttifakı'nın geleceğiyle ilgili açıklamalar yapan İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "İkinci tura CHP'nin adayı kalırsa destekleyeceğimizi en başında ifade ettik. Bunda bir değişiklik yok. Millet İttifakı'nın da Meclis'te devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in konuşmasından satırbaşları:

"KANDİL OPERASYONUNU İÇ POLİTİKAYA MALZEME ETMEMEK GEREKİR"

Terör örgütünün imhası amaçlı davranışları sorgulamayız. Benim itirazım dış politikadaki her şey terörle mücadeledeki her şey iç politikaya malzeme edilmemelidir. Kandil'e gidiyoruz demek şehitleri arttırabilir. Bunu iç politikaya malzeme etmemek gerekir.

"TERÖR MÜCADELESİNİ CİDDİ BİR İŞ OLARAK GÖRÜRÜM"

Ben terör mücadelesini ciddi bir iş olarak görürüm. PKK, FETÖ ve DAEŞ'le mücadele ciddi bir iştir. Bu ciddi işlerin gayri ciddi bir tavırla ortaya konulmasını yanlış buluyorum.

"MİLLET İTTİFAKI MECLİS'TE DE DEVAM EDECEK"

İkinci tura CHP'nin adayı kalırsa destekleyeceğimizi en başında ifade ettik. Bunda bir değişiklik yok. Millet İttifakı'nın da Meclis'te devam etmesini diliyorum.

"TİKA'YI KAPATACAĞIZ DİYE BİR BEYANIMIZ YOK"

TİKA'yı kapatacağız diye bir beyanımız yok. Şöyle bir beyanımız var: "AFAD'ından başka arpalık kurumlara, bunları tek tek gözden geçireceğiz. Ben sadece YÖK'ü kapatacağımızı ve TRT'yi satacağımızı" söyledim. TİKA'yı inceledik ve çıkan sonuç TİKA yıllık 8 milyar dolar para harcıyor, faturasız. Bu paranın nereye gittiği belli değil. 6,5 milyar doları vergilerimizden gidiyor.

TİKA için 'Pensilvanya'dan talimat aldı' dedi Başbakan. Devlet yönetimi ciddi iştir. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı emrinizde. Birer talimatınıza bakar inceletmeniz. İnceletin madem tutuklayın beni.

"4,5 MİLYON İNSANIN KREDİ BORCU VAR"

4,5 milyon insanın kredi borcu var. 100 TL'lik borçlar, 10 TL'ye satılıyor zaten bankalar tarafından. Bunlar para alıp batırmışlar değil, günlük hayatını devam ettirebilmek için almışlar. Şehit aileleri var, gazi aileleri var. Biz bunların tamamını sileceğiz. Bu sadece 8 milyar TL tutuyor. Bir defaya mahsus. 2018 Bütçesi'nin yüzde biri. Bakanların torunlarının, gelinlerinin araç kirası fiyatı.

"ŞIRNAK'TAKİ BİRİNCİ SORUNLA EDİRNE'DEKİ BİRİNCİ SORUN AYNI"

Kürt sorunu derseniz, Kürtlerin bir sorun olduğunu bilinçaltına işlersiniz. Bu etnik ayrıştırmaya girer. Biz buna bir karar vereceğiz. Demokrasinin tam ve kamil uygulandığı ülkede siz bireysel özgürlükler üstünden sopa yer misiniz?

Kürtlerin bütün sorunlarının bir grubun cebinde olduğu söylenirse, bu demokrasiye hakarettir. Bunun daha dün şikayet edilen ağalık sisteminden ne farkı var? Şırnak'taki birinci sorunla, Edirne'deki birinci sorun aynı 'genç işsizliği'.

Kaynak: haberinburada