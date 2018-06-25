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Meral Akşener, Genel İdare Kurulu Toplantısının Ardından Seçimlerle İlgili Açıklama Yapacak
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Meral Akşener, Genel İdare Kurulu Toplantısının Ardından Seçimlerle İlgili Açıklama Yapacak

MERAL AKŞENER, GENEL İDARE KURULU TOPLANTISININ ARDINDAN SEÇİMLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPACAK

İYİ Parti, sosyal medya üzerinden, Meral Akşener'in Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacağını duyurdu.

Tarih : 25 Haziran 2018, 19:30
Puan Ver : Meral Akşener, Genel İdare Kurulu Toplantısının Ardından Seçimlerle İlgili Açıklama Yapacak(6/10)2

İYİ Parti sosyal medya üzerinden, Meral Akşener'in yarın gerçekleştirilecek Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacağını duyurdu.

İYİ PARTİ, MECLİS'E 44 VEKİL KOYMAYI BAŞARDI

Meclis'e 44 vekil sokmayı başaran İYİ Parti'de Meral Akşener'in nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.

PARTİSİNİN GENEL İDARE KURULU TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA YAPACAK

İYİ Parti'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Meral Akşener, seçimlere ilişkin basın açıklamasını yarın partimizin Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası yapacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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