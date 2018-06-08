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Meraklı adam evin içinde onlarla birlikte yaşıyor!

MERAKLI ADAM EVİN İÇİNDE ONLARLA BİRLİKTE YAŞIYOR!

Karabük'te, işçi olarak çalışan adam, merakını gidermek için evinin odasının duvarına monte ettiği cam kovanda, arıların bal yapmasını izliyor. Evin dışına uzanan borudan cam kovana giren arılar bal yapıyor.

Tarih : 08 Haziran 2018, 12:40
Puan Ver : Meraklı Adam Evin İçinde Onlarla Birlikte Yaşıyor!(9/10)5

Karabük'te, bir kamu kurumunda işçi olarak çalışan Osman Aslan (38) merakını gidermek için köyde babasının evinin bir odasının duvarına monte ettiği cam kovanda arıların bal yapmasını izliyor. Evin dışına uzanan borudan cam kovana giren arılar bal yapıyor.

ARILARIN ÇALIŞMASINI CANLI OLARAK İZLİYOR

Evli ve 2 çocuk babası Osman Aslan, arılara olan merakını gidermek için Sipahiler Köyü'ndeki baba evinin bir odasının duvarına cam kovan monte etti. Cam kovan ile pencere kenarındaki dış duvar arasında da delik açıp hortum yerleştirdi. Arılar hortumdan 11 çıtanın bulunduğu cam kovana bal yapmak için girip çıkarken Aslan ailesi de arıların bu çalışmasını canlı olarak izliyor.

"ARILARLA BİRLİKTE OLMAK VE ONLARI TAKİP ETMEK İSTEDİM"

Osman Aslan, "Arılara olan sevgim, muhabbetim, onlarla olan sürekli beraber olmak, sürekli onları takip etmek, onlarla ilgilenmeyi istediğim için odaya cam kovan koymak istedim. Burada ana arıyı, yavru arıyı, bal gelişini görmek istedim. Ana arının durumunu, yumurtasının çıkımını, her şeylerini buradan izleyebiliyorum. Köyde ilk görenler çok şaşırıyor. Arılar kendisini göstermez dediler. Ama arılar normal çalışmasına devam ediyor. Onlara buradan ana arıyı gösterebiliyoruz. Bu bazılarını arıcılığı da tetiklemiş oluyor. Kızım arının yanına yaklaşamazdı ama şimdi arılara bakabiliyor. İnsanlara özenti haline geliyor bu durum" dedi.

"ARILARIN HASTALIK DURUMUNU ÖĞRENMEK İÇİN KOVANDAN ÇIKARIYORUZ"

Arılara bakım yapmak zorunda olduklarını belirten Aslan, "Bakım yaptığımızda arıların hastalık durumlarını öğrenmek için bazen kovandan çıkartıyoruz. Bu durumda evin içerisi arı dolmuş oluyor. Kovan girişine vana koymayı düşünemedik. İlerleyen zamanlarda oraya vana ile arıların dışarıdan girişini ve içeriden de çıkışını engelleyerek bakımlarını yapmak gerekiyor. İnşallah geliştireceğiz" diye konuştu.

"YÜZÜMÜ YIKAMADAN, ONLARIN YÜZÜNE BAKIYORUM"

Yaşar Aslan (61) ise oğlunun evin içerisine cam kovan fikrini ilk duyduğunda karşı çıktığını ancak cam kovan odaya monte edildikten sonra kendisinin de bu duruma büyük merak sardığını ifade ederek, "Arılarla 24 saat beraberim. Onlarla yatıp onlarla kalkıyorum, devamlı yanlarındayım. Daha yüzümü yıkamadan nasıl çalışıyorlar diye onların yüzüne bakıyorum. Sabaha kadar seslerini dinlemek hoş oluyor, zevkli oluyor. Bana bir nevi arkadaş ve yoldaş oluyorlar" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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