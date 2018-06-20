MELTEM CUMBUL HANGİ PARTİYE OY VERECEĞİNİN SİNYALİNİ VERDİ!
Meltem Cumbul, 24 Haziran'daki seçimlerde kullanacağı oyun rengini belli etti. Cumbul sosyal medya paşlaşımlarıyla CHP'ye oy vereceğinin sinyalini verdi.
Türkiye, 24 Haziran'daki seçimler öncesi son viraja girdi. Siyasi partiler son günlerde seçmenlerin oyunu alabilmek için çalışmalarına hız verdi. Seçimlere son 5 gün kalmasıyla birlikte bazı ünlü isimler de oyunun rengini belli etmeye başladı.
ÜST ÜSTE CHP TWEET'LERİ
Meltem Cumbul sosyal medya hesabından üst üste attığı tweetlerle CHP'ye oy vereceğinin sinyalini verdi.
Cumbul, Twitter hesabından CHP'ye yönelik mesajlar paylaştı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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