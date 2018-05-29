İstanbul'da 2 ayrı çağrı merkezi kurup, bankacılık destek hizmetleri adı altında aradıkları bazı bankaların müşterilerinin bilgilerini alıp hesaplarını boşaltan bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Aralarında elebaşının da bulunduğu 6 üyesi yakalanarak gözaltına alınan şebekenin, arayıp hesaplarını boşaltmaya başladığı mağdurlardan ilk hesaplamalara göre 5 milyon liralık bir vurgun yaptığı tespit edildi.

VATANDAŞIN İHBARI ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, banka destek hizmeti adı altında kendilerini arayan bazı şahısların kendileriyle kurdukları irtibat ve aldıkları bilgilerin ardından hesaplarındaki paraların boşaltıldığı yönünde şikayette bulunan vatandaşların ihbarıyla soruşturma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, mağdur vatandaşları arayarak internet hesaplarını çalan şebekeyi yaptığı teknik takiplerle tespit etti.

HESAPLARDA BULUNAN PARALAR TRANSFER EDİLMİŞ

Arama yapılan telefon hatlarının takibinden, aranan mağdur vatandaşların Taksim'de 2 çağrı merkezinden arandığı ve bankacılık destek hizmetleri adı altında kandırılıp banka bilgilerinin alındığı tespit edildi. Kredi destek ve yaşam sigortası poliçesi düzenleme adı altında aranan banka müşterilerinin, çağrı merkezinde görevli sekreterler tarafından alınan bilgilerinin daha sonra şebekenin diğer üyeleri tarafından kullanılarak internet hesaplarına girildiği ve hesaplarda bulunan paraların şebeke üyelerinin hesaplarına transfer edildiği belirlendi.

AYNI YÖNTEMLE 10 BİN KİŞİYİ AĞLARINA DÜŞÜRDÜLER

Aynı yöntemle 10 bin kişiyi arayarak, ilk hesaplamalara göre, 5 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen şebekenin başını, 26 yaşındaki Yusuf V. isimli bir dolandırıcının çektiğini belirleyen polis, şebeke elebaşının emri altında 4'ü kadın 5 kişinin çalıştığını da tespit etti. Tespit edilen şebeke elemanı 4 kadının, banka müşterilerini arayarak bilgilerini alan, diğer erkek şahısın ise transfer edilen paraları çekerek şebeke elebaşına aktaran şebeke üyesi olduğu öğrenildi.

ŞEBEKENİN GÖVDE KISMI SEKRETER KADINLAR

Şebekenin gövde kısmı olarak bilinen, sekreter kadınların aldığı bilgiler ile internet hesaplarına giren ve paraları şebeke hesaplarını transfer eden şebeke üyelerinin tespiti için çalışmalarını devam ettiren Siber polis, tespit ettiği 6 şebeke üyesini geçtiğimiz hafta düzenlediği operasyonlarla yakalayarak gözaltın aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 6 şebeke mensubundan aralarında şebeke elebaşının da bulunduğu 5'i tutuklanırken bir tanesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MAĞDUR SAYISI ARTABİLİR

Şebekenin bağlantıları ve "gövde yapı" sına yönelik çalışmalarını devam ettiren polis, dolandırıcıların elde ettikleri paraları nasıl taksim ettiğini de soruşturma sürecinde belirledi. Yapılan tespite göre, şebeke elebaşı elde edilen paranın yüzde 30'unu alırken, yüzde 10'u dijital sistemi kuran şebeke üyesine veriliyordu. Kalan yüzde 60'ın ise çağrı merkezi çalışanları ile hesaplardan para çeken şebeke üyeleri arasında paylaşılıyordu. Polisin şebekeyle ilgili soruşturması devam ederken mağdur sayısı ve vurgun miktarının artmasından endişe ediliyor. Kaynak: Milliyet

Kaynak: haberinburada