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Meksika'ya yenilen Almanya'yı bekleyen Brezilya tehlikesi!

MEKSİKA'YA YENİLEN ALMANYA'YI BEKLEYEN BREZİLYA TEHLİKESİ!

Son Dünya Kupası şampiyonu Almanya, Rusya'da düzenlenen turnuvaya Meksika yenilgisiyle başladı. Almanya gruptan birinci çıkma hesapları yaparken Brezilya tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Tarih : 17 Haziran 2018, 21:20
Puan Ver : Meksika'ya Yenilen Almanya'yı Bekleyen Brezilya Tehlikesi!(9/10)5

2018 Dünya Kupasına son şampiyon Almanya, Meksika'ya 1-0 yenilerek başladı. Turnavanın favorilerinden Panzerler, Brezilya tehlikeis ile karşı karşıya kaldı.

7-1'İN RÖVANŞI OYNANABİLİR

Dünya Kupası E grubunda Brezilya lider, F grubunda ise Almanya ikinci çıkarsa Dünya Kupası Son 16 turunda 7-1'in rövanşı oynanacak.

Almanya F Grubu'nda 2. maçını İsveç ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 23 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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