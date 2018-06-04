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Mehmetçik'ten kaçıp İran'a sığınan PKK, neye uğradığını şaşırdı

MEHMETÇİK'TEN KAÇIP İRAN'A SIĞINAN PKK, NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

TSK'nın operasyonlar sonucunda kampları teker teker temizlenen terör örgütü PKK, İran'ın da operasyona desteğini açıklamasının ardından Kandil'e sıkıştı.

Tarih : 04 Haziran 2018, 09:50
Puan Ver : Mehmetçik'ten Kaçıp İran'a Sığınan Pkk, Neye Uğradığını Şaşırdı(7/10)3

Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına yönelik operasyonda kritik noktalar terör örgütünden temizlendi. Adım adım ilerleyen Mehmetçik, Kandil'in kapısına dayandı. Sınır hattında yer alan köyleri bu hafta boşaltacağını açıklayan İran'ın Kandil'e yönelik büyük operasyona destek vereceği belirtiliyor.

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından 11 Mart'ta Irak'ın kuzeyinde sınır ötesi operasyon başlatıldı.

ÜS BÖLGELERİ KURULDU

Operasyonlar kapsamında Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerden temizlenen Hakurk'ta örgütün Armuş, Avaşin Basyan ve Kani Rash'da kamp olarak kullandığı alanlara Mehmetçik tarafından üs bölgeleri kuruldu. Irak topraklarına doğru 23 kilometrelik alanı teröristlerden temizleyen Mehmetçik, açtığı ve halen yapımı devam eden yeni yollarla da bu üsleri hem birbirine hem de Türkiye'ye bağladı.

MÜHİMMAT SEVKİYATI HAYVANLARLA YAPILIYOR

Çetin arazi koşullarına sahip üslere Mehmetçik, yiyecek ve mühimmat sevkiyatını bazen araç, bazen helikopter, bazen de yük hayvanlarıyla gerçekleştiriyor. Mehmetçik'in bölgedeki varlığı, halka da güven veriyor.

Türkiye sınırından Erbil hattını takip ederek ilerleyen Mehmetçik, Bermize, Bardos, Kalareş, Sidekam'da da kontrolü sağladı. Kandil'e açılan Barazgir Vadisi'ne de girildi. Özellikle Barazgir Vadisi ve Bardos bölgesi, Kandil için stratejik öneme sahip. Bu bölgelerin kontrol altına alınmasıyla Hakkâri, Van, Ağrı, Bitlis Erzurum, Erzincan'a uzanan hattın geçiş üssü olarak kullanılmasının önüne geçilecek. Kandil'den Sincar ve Suriye'ye geçiş hattı da kapanacak.

İRAN'DAN DESTEK ALMAYA ÇALIŞTILAR AMA...

Irak'la olan lojistik hatları büyük ölçüde kesilen PKK, bu nedenle İran'dan destek almaya çalıştı. Operasyonlar sonucunda kampları teker teker temizlenen terör örgütü PKK, İran'ın da operasyona desteğini açıklamasının ardından Kandil'e sıkıştı. İran, Kandil'in kendi sınırları içerisinde kalan bölümünde bazı köylerin boşaltılacağını açıkladı. Sınır hattında yer alan köylerin boşaltılmasını bu hafta tamamlayacak olan İran, operasyonel destek de sağlayacak.

KANDİL'E 22 KİLOMETRE MESAFEDE

Adım adım Kandil'e ilerleyen Mehmetçik'in büyük bir operasyon hazırlığında olduğu belirtiliyor. Kandil'e yaklaşık 22 km mesafede olduğu belirtilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon için yığınağı Barazgir'de yapacağı, koordinasyon merkezinin de bu bölgede olacağı kaydediliyor.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR

Çoğu yerli teknoloji cihazlar, Mehmetçik'e terörle mücadelede büyük katkı sağlıyor. Mehmetçik'in en çok faydalandığı cihazlar ise insansız hava araçları. Drone "Serçe 3", Milli Piyade Tüfeği "MPT-76", "Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA)", 7/24 gözetleme yapan "ASIR", lazer hedef işaretleme cihazı "Engerek" ve çeşitli termal kamera ve savunma silahlarıyla adeta kuş uçurtmuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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