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MEHMETÇİK ADIM ADIM KANDİL'E İLERLİYOR! 39 KİLOMETRE KALDI


Mehmetçik adım adım Kandil'e ilerliyor! 39 kilometre kaldı
Tarih : 17 Haziran 2018, 11:00
Puan Ver : Mehmetçik Adım Adım Kandil'e İlerliyor! 39 Kilometre Kaldı(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu son operasyonlarda oradaki çok önemli, bunların toplantı alanlarını vurduk. Şimdi onların henüz neticesini almadık ama vuruldukları kesin" dediği Kandil harekatıyla ilgili olarak TSK'dan yapılan açıklamada 35 terörist öldürüldü. Sınırdan 35 kilometre ileride gerçekleşen operasyonlarla Kandil'e 39 kilometre mesafe kaldı.

İşte TSK'nın Kandil'e yönelik yürüttüğü sıcak operasyonun ayrıntıları...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ( TSK) mart ayından bu yana başlattığı hava destekli Kuzey Irak harekâtına katılmak için sınıra Hakkâri Yüksekova ve Şemdinli'den takviye güçler kaydırıldığı öğrenildi. Türk savaş uçakları ise bölgede tespit edilen stratejik 48 hedefi tamamen ortadan kaldırırken, 56 yeni hedef ise yoğun ateş altına alındı. Hava saldırılarına TSK 11 farklı noktadan topçu ateşiyle destek veriliyor.

Sınıra 10 kilometre uzaklıktaki, terör örgütünün geçiş üslerini, Bermize Köyü ve Kanireş noktalarını görüntülendi.

VURULAN HEDEFLERDEN YÜKSELEN DUMANLAR ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLÜYOR

Bölgedeki PKK noktaları bir saat içinde, savaş uçakları ve topçu ateşi ile en az 10 kez vuruldu. Vurulan hedeflerden yükselen dumanlar çıplak gözle görüldü.

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, Kandil'e yönelik Şemdinli sınır hattında başlatılan ilk etapta Bermize-Hakurk ağırlıklı sürdürülen harekât, Barazgir bölgesini de içine alarak Kandil'e doğru genişliyor. Operasyonun ilk aşamasının sağlandığını ifade eden güvenlik kaynakları, ikinci ve üçüncü aşamalar içinse yerel istihbarat ve İHA'lardan gelen bilgilerin güncellenerek hareket edildiği bildirdi.

Operasyonların önümüzdeki 40 günlük süreçte Lelkan, Lolan ve Halgurt dağlarında yoğunlaşacağı kaydedildi. Yerel kaynaklar TSK'nın bulunduğu son üstlenme bölgesi ile Kandil arasında 39 km'lik bir mesafenin kaldığını ifade etti.

KÜÇÜK GRUPLARLA SICAK TEMAS

İlk aşamada Kandil ile Türkiye arasında bağlantıyı koparmayı amaçlayan TSK'nın sürdürdüğü harekâta elit operasyon timleri, komando, Jandarma Özel Harekât birlikleri ve piyadelerden oluşan askerler katılıyor. Askeri birlikler, kalabalık gruplar halinde değil küçük gruplar halinde hareket ediyor ve sık sık sıcak temasların sağlandığı belirtiliyor.

Kuzey Irak topraklarında 18 noktada sürdürülen operasyonda, örgütün sızma yaptığı tüm geçiş yolları büyük oranda tutuldu. Bir yandan operasyonlar sürerken diğer yandan geçiş yollarına 4 adet ana üs kurulurken kurulacak. Diğer üsler içinse İHA'lardan bölge raporları oluşturuluyor. Son güncelleme ile bölgede sınırdan iç kesimlere üs sayısının 19'a çıkarılması planlanıyor.

KANDİL VE BRADOST'A BOMBA YAĞDIRILDI

Hakurk, Bermize, Kanireş ve Barazgir Vadisi'nden Kandil'e doğru birçok noktadan sürdürülen hava destekli kara operasyonu Kuzey Irak içlerine yayılıyor. Operasyon birlikleri bölgede bazı noktalarda 25, bazı kesimlerde ise 35 kilometreye kadar ilerleme katetti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre karadan sürdürülen harekâta alan açılması amacıyla bölgede son iki gündür hava saldırısı yoğunlaştırıldı. Bölgedeki PKK hedefleri gece gündüz vuruluyor. Savaş uçakları 24 saat bölgenin üstünde uçuş yapıyor. Hava harekâtlarında örgütün eğitim, haberleşme, karargâh, mühimmat depoları ve sığınakların bulunduğu mevkiler imha ediliyor.

Yerel güvenlik kaynakları örgütün Bermize, Kanireş ve Hakurk'taki 7 iletişim rölesinin kullanılamaz hale getirildiğini aktardı. Kandil Dağı ve Bradost bölgesi dün savaş uçakları tarafından yoğun bombalandı. Yerel kaynaklar, 13 teröristin öldüğünü, biri üst düzey olmak üzere 22 PKK mensubunun yaralandığını belirtti.

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Kaynak: haberinburada



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