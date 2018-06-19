Fenerbahçe'de yeni dönemde iç transferde de önemli gelişmeler bekleniyor.

Kocaman'ın görevine son verilmesi halinde Valbuena'nın Sarı-Lacivertli takımda kalmak istediğini menajeri yönetime bildirdi.

Öte yandan maaşta tasarrufa gidecek olan yönetimin 2 milyon 600 bin euro garanti para ve maç başına 10 bin euro kazanan Mehmet Topal ile yolları ayıracağı belirtildi.

Kaynak: haberinburada