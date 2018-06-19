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Mehmet Topal'ın Fenerbahçe kariyeri sona erdi

MEHMET TOPAL'IN FENERBAHÇE KARİYERİ SONA ERDİ

Fenerbahçe, yıllık 2,6 milyon euro kazanan Mehmet Topal'la yeni sezonda yollarını ayırma kararı aldı.

Tarih : 19 Haziran 2018, 12:30
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Fenerbahçe'de yeni dönemde iç transferde de önemli gelişmeler bekleniyor.

Kocaman'ın görevine son verilmesi halinde Valbuena'nın Sarı-Lacivertli takımda kalmak istediğini menajeri yönetime bildirdi.

Öte yandan maaşta tasarrufa gidecek olan yönetimin 2 milyon 600 bin euro garanti para ve maç başına 10 bin euro kazanan Mehmet Topal ile yolları ayıracağı belirtildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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