Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Mehmet Ekici hakkındaki gizli sözleşme ortaya çıktı. 2016-17 sezonunun devre arası transfer döneminde gündemi oldukça meşgul eden Mehmet Ekici ile ilgili ele geçen son belge, futbolumuzun kapalı kapılar ardındaki girift ilişkilerini gözler önüne seriyor. Gazete Habertürk'ten Atilla Türker'in haberine göre söz konusu sezonda ilk yarının bitimiyle acil bir 10 numara arayışına giren Fenerbahçe ile Beşiktaş, o dönem Trabzon forması giyen Mehmet Ekici'nin transferi için karşı karşıya gelirken, Fırtına ile Kartal arasında çok özel bir sözleşme imzalandığı belirlendi.

FENERBAHÇE, 2 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARMIŞTI!

Siyah-Beyazlılar'dan Olcay Şahan'ın Trabzonspor'a sadece 200 bin Euro'ya gerçekleşen transferi sırasında imzalanan bu sözleşmede cezai hükme de yer verilirken, " Trabzonspor, Mehmet Ekici'nin 01.06.2017 tarihi öncesinde Beşiktaş dışında başka bir kulübe gitmesi halinde Beşiktaş'a cezai şart olarak 1 milyon 500 bin Euro ceza ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder" maddesi koyuldu. Fenerbahçe o süreçte 2 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkartmasına karşın, Trabzonspor yönetimi olumsuz yanıt vermişti. Ekici, Fener'e gitmekte ısrar edince Trabzonspor tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

FENERBAHÇE'YE SET Mİ ÇEKİLDİ?

Mehmet Ekici konusunda Beşiktaş yüklü bir parasal kayıp yaşadı. Oyuncuyu transfer edememesine karşın kasasından azımsanmayacak bir para çıkan Siyah-Beyazlı ekip bu şekilde değişik bir icraata imza atmış oldu. Bonservisi yaklaşık 2 milyon Euro edebilecek olan Olcay Şahan'ın sadece 200 bin Euro karşılığında Trabzonspor'a verilmesinin yanı sıra Mertcan Çam sözleşmesi de olayı değişik boyutlara getirdi. Fakat Siyah-Beyazlı ekip tüm bu maddi kayıplara karşılık Mehmet Ekici gibi son derece önemli bir ismin Fenerbahçe'ye transferine de bu şekilde adeta taş koymuş oldu.

ADVOCAAT DA İSYAN ETMİŞTİ!

Hatırlanacağı gibi Sarı-Lacivertliler'in hocası Dick Advocaat, o dönemde orta sahada benzer tipte oyuncular olmasından şikayet edip acilen 10 numara istemiş, Mehmet Ekici'yle anlaşsa da Fırtına'yı ikna edemeyen yönetim, yurt dışından da eli boş dönmüştü. Ekici ise bu olaylar çerçevesinde kadro dışı bırakılıp ligin 2. yarısını boş geçirmişti. Trabzonspor'la sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe'ye sezon sonu transfer olabilen yetenekli orta saha, bu kez de sakatlık kabusundan bir türlü kurtulamamıştı. Advocaat, 27 Mayıs 2017'de yaptığı açıklamada "Mehmet Ekici'yi almak istedik ama diğer takım, onu Trabzonspor'da tutmak için para önerdi. Siz hangi takım olduğunu biliyorsunuz, Beşiktaş demedim! Bu benim için tuhaf bir durum. Ekici gelseydi, fark yaratırdı" demişti.

ORMAN TEPKİ GÖSTERMİŞ, USTA OYUNCUYU SUÇLAMIŞTI

Bu özel sözleşme 12 Ocak 2017 tarihini taşımasına karşın, Fikret Orman aradan 19 gün geçtikten sonra 31 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında Mehmet Ekici'ye yönelik olarak sert ifadeler kullanmıştı. Orman, "Bu ahlak içerisinde olduğu sürece Mehmet Ekici'yle zaten bizim işimiz olamaz. Beşiktaş'a gelmeyi kendisi istiyordu. Nereye gitmek istiyorsa oraya gitsin!" şeklinde konuşmuştu. Orman, ara transferin son gününde bu sözleri dile getirmişti. Ortada özel bir sözleşme olduğuna da hiç değinmemişti. Bu transfer sürecinde çok dikkatli davrandığını belirten Muharrem Usta ise "Trabzonspor'un menfaatleri için Beşiktaş'la görüşmelerime yoğunluk verdim. Bu süreçte etik davranmayan kişiler Mehmet Ekici, babası ve menajeridir" şeklinde konuşmuştu.

OLCAY, 200 BİN EURO'YA TRABZON'A, MERTCAN 885 BİN DOLARA KARTAL'A!



Mehmet Ekici bu özel sözleşme sebebiyle sezonun ikinci yarısını boş geçirmek zorunda kaldı. Fenerbahçe'nin önerdiği 2 milyon Euro'yu geri çeviren, ayrıca Ekici'ye yarım sezonluk 700 bin Euro maaşını ödemek zorunda kalan Trabzonspor, çok büyük eleştirilere uğramıştı. Ancak Trabzonspor'un o dönemki başkanı Muharrem Usta, "Biz bu işten zararlı çıkmayacağız" demişti. Nitekim Olcay Şahan sadece 200 bin Euro gibi son derece düşük bir bonservis ücreti karşılığında Beşiktaş'tan alınmıştı. Ayrıca Trabzonspor'da 4 yılda sadece 3 dakika forma giyen Mertcan Çam'ın 885 bin dolar gibi astronomik bir ücret karşılığında Beşiktaş'a transferi konusunda iki kulüp arasında gizli bir sözleşme imzalandığı ortaya çıkmıştı. Trabzonspor'un, Mehmet Ekici'yi Fenerbahçe'ye vermeyerek uğradığı yaklaşık 3 milyon Euro'luk zararı, Olcay Şahan ve Mertcan Çam sözleşmeleriyle gidermeye çalıştığı bildirildi.

ÇAM TRANSFERİ PATLADI

İki kulüp arasındaki sözleşme çerçevesinde en dikkati çeken hamle Mertcan Çam transferi sırasında yaşandı. Trabzonspor'un profesyonel futbolcusu olan Mertcan Çam, çok gizli yapılan bir sözleşme sonucu Beşiktaş'a verilmek istenmişti.

Bunun için de Beşiktaş'ın kasasından 885 bin dolar çıkması konusunda imzalar atılmıştı. Nitekim 5 ayrı senet de Trabzon'a gönderilmişti. Yine Habertürk tarafından ortaya çıkartılan bu skandal sonrası her iki kulüp yetkilileri sessiz kalmayı tercih etmişti. Fikret Orman sadece "Zamanı gelince açıklarız" şeklinde konuşmuştu. Ancak son gelen bilgilere göre yoğun tepkiler üzerine bu transferden vazgeçildi.

ÇOK SAYIDA YÖNETİCİ HABERSİZ!

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında imzalanan bu sözleşme 12 Ocak 2017 tarihini taşıyor. Sözleşmede Trabzonspor adına Muharrem Usta, Beşiktaş adına ise Fikret Orman'ın imzası bulunuyor. Sözleşmenin 4. maddesi ise "Gizlilik" başlığını taşıyor. Bu doğrultuda "Taraflar, bu sözleşmenin süresi içinde ve sonraki zamanlarda, her türlü bilgiyi kesinlikle gizli tutacaklardır" ifadesi yer alıyor. Nitekim bugüne kadar bu sözleşme günyüzüne çıkmamıştı. Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor Yönetim Kurulu'nda bulunan isimlerin çok önemli bölümünün bu özel sözleşmeden haberdar olmadığı öğrenildi.

"HER ZAMAN ŞEFFAF OLMAK GEREKİYOR"

Böyle bir sözleşmeden yeni haberdar olan her iki kulübün bazı yöneticileri ise "Her zaman şeffaf olmak gerekiyor. Gizli kapaklı imzalara hiç gerek yok. Gerçekleri herkes bilsin. Bu tür girift ilişkiler Türk futboluna her zaman çok büyük zararlar vermektedir" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada