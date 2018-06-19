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Medipol Başakşehir, Yeni Cengiz Ünder'ini Buldu
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Medipol Başakşehir, yeni Cengiz Ünder'ini buldu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, YENİ CENGİZ ÜNDER'İNİ BULDU

Altınordu'dan daha önce Cengiz Ünder'i transfer eden Başakşehir, şimdi de Barış Alıcı'ya göz dikti. Başakşehir genç futbolcuya 1 milyon euro önerdi.

Tarih : 19 Haziran 2018, 23:10
Puan Ver : Medipol Başakşehir, Yeni Cengiz Ünder'ini Buldu(10/10)6

1. Lig temsilcisi Altınordu'da geçen sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle yıldızı parlayan sağ kanat Barış Alıcı'nın istenilen bonservis rakamının verilmemesi halinde kadroda kalacağı öğrenildi.

TEKLİF GERİ ÇEVRİLDİ

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in uzun süredir takip ettiği genç futbolcu için Şeytan'a 1 milyon Euro bonservis ücreti önerdiği ancak Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın bu teklifi düşük bularak geri çevirdiği belirtildi.

Kırmızı-Lacivertliler, Barış'ın bonservisini 3 milyon Euro olarak belirlemişti.

İzmir kulübünde 2015'te profesyonel olan 20 yaşındaki forvet son 2 sezonda 1'inci Lig'de toplam 53 maçta forma giydi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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