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Meclis'in Yeni Döneminde 96 Koltuğa Sahip Olan Kadın Milletvekilleri Rekor Kırdı
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Meclis'in Yeni Döneminde 96 Koltuğa Sahip Olan Kadın Milletvekilleri Rekor Kırdı

MECLİS'İN YENİ DÖNEMİNDE 96 KOLTUĞA SAHİP OLAN KADIN MİLLETVEKİLLERİ REKOR KIRDI

24 Haziran seçim sonuçlarına göre Meclis'teki kadın milletvekili sayısında 14 kişilik artış oldu. Kadın vekil sayısı 96'ya yükseldi.

Tarih : 25 Haziran 2018, 21:20
Puan Ver : Meclis'in Yeni Döneminde 96 Koltuğa Sahip Olan Kadın Milletvekilleri Rekor Kırdı(7/10)3

24 Haziran seçim sonuçlarına göre Meclis'teki kadın milletvekili sayısında 14 kişilik artış oldu. Kadın vekil sayısı 96'ya yükseldi. AK Parti 48, HDP 24, CHP 18, MHP 4, İYİ PARTİ 2 kadın milletvekilini Meclis'e gönderdi. Partilere göre bu dağılım şu şekilde oluştu;

27. DÖNEM KADIN MİLLETVEKİLİ LİSTESİ

AK Parti: (49 kadın milletvekili) Jülide Sarıeroğlu, Lütfiye Selva Çam, Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan, Sena Nur Çelik, Pakize Mutlu Aydemir, Arzu Aydın, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, Jülide İskerderoğlu, Nilgün Ök, Oya Eronat, Fatma Aksal ,Sermin Balık, Zehra Taşkesenlioğlu, EmineNur Günay, Zeynep Gül Yılmaz, Mihrimah Belma Satır, Müşerref Pervin, Tuba Durgut, Fatma Betül Sayan Kaya, Serap Yaşar, Canan Kalsın, İffet Polat, Tülay Kaynarca, Emine Sare Aydın Yılmaz, Rümeysa Kadak, Alev Dedegil, Ceyda Bölünmez, Hülya Nergis, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Emine Zeybek, Leyla Şahin Usta, Gülay Samancı, Ceyda Çetin Erenler, Öznur Çalık, SemraKaplan Kıvırcık, Habibe Öçal, Yelda Erol Gökcan, Çiğdem Erdoğan Atabek, Çiğdem Karaaslan, Semiha Ekinci, Çiğdem Koncagül, Özlem Zengin, Bahar Ayvazoğlu, Zemzem Gülender Açanal, İlknur İnceöz, Meliha Akyol, Ayşe Keşir.

HDP 23 KADIN VEKİL ÇIKARDI

HDP: (23 kadın milletvekili)Tülay Hatımoğulları Oruç, Dirayet Dilan Taşdemir, Filiz Kerestecioğlu Demir, Salihe Aydeniz, Semra Güzel ,Leyla Güven, Fatma Kurtulan, Pervin Buldan, Oya Ersoy, Hüda Kaya, Dilşat Canbaz Kaya, Züleyha Gülüm, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Pero Dundar, Ebrü Günay ,Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Ayşe Sürücü, Bedia Özgökçe Ertan, Muazzez Orhan, Feleknas Uca, Ayşe Acar Başaran, Nuran İmir.

CHP 18 KADIN VEKİLİ MECLİS'E YOLLADI

CHP: (18 kadın milletvekili) Müzeyyen Şevkin, Burcu Köksal, Gamze Taşcıer, Lale Karabıyık, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Gülizar Biçer Karaca, Jale Nur Süllü, Derya Bakbak, Suzan Şahin, Gamze Akkuş İlgezdi, Sibel Özdemir, Emine Gülizar Emecan, Selin Sayek Böke, Sevda Erdan Kılıç, Fatma Kaplan Hürriyet ,Neslihan Hancıoğlu, Candan Yüceer, Aysu Bankoğlu.

MHP: (4 kadın milletvekili)Ayşe Sibel Ersoy, Nevin Taşlıçay, Arzu Erdem, Esin Kara.

İYİ Parti: (2 kadın milletvekili) Aylin Cesur, Tuba Vural Çokal.

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Kaynak: haberinburada



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