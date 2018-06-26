Saadet Partisi Meclis seçiminde yüzde 1,35 oranında oy topladı. Cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu ise yüzde 0,9 oy aldı. Milli Görüş, mağlubiyeti Erbakan Hocanın yıllar önceki bir konuşmasıyla açıkladı.

Türkiye 24 Haziran seçim sonuçlarını tartışırken Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu da yüzde 0.9 oy aldı. Meclis seçiminde de Saadet Partisi yüzde 1.35 oranında oy topladı...

KARAMOLLAOĞLU YÜZDE 0,9 ALIRKEN, SAADET PARTİSİ YÜZDE 1,35 ALDI

Türkiye 24 Haziran seçim sonuçlarını tartışırken Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu da yüzde 0.9 oy aldı. Meclis seçiminde de Saadet Partisi yüzde 1.35 oranında oy topladı.

ERBAKAN, ANLATTIKLARIYLA KENDİSİNİ DİNLEYENLERİ GÜLDÜRÜYOR

Milli Görüş, seçimlerin ardından Necmettin Erbakan'ın yıllar önce yaptığı bir videoyu akıllara getirdi. O videoda Erbakan, bir kapıcının üzerinden anlattıklarıyla kendisini dinleyenleri güldürüyor.

Kaynak: Odatv

Kaynak: haberinburada