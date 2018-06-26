MECLİS'E GİREMEYEN MİLLİ GÖRÜŞ, MAĞLUBİYETİ İŞTE BU VİDEO İLE AÇIKLADI
Saadet Partisi Meclis seçiminde yüzde 1,35 oranında oy topladı. Cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu ise yüzde 0,9 oy aldı. Milli Görüş, mağlubiyeti Erbakan Hocanın yıllar önceki bir konuşmasıyla açıkladı.
Türkiye 24 Haziran seçim sonuçlarını tartışırken Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu da yüzde 0.9 oy aldı. Meclis seçiminde de Saadet Partisi yüzde 1.35 oranında oy topladı...
KARAMOLLAOĞLU YÜZDE 0,9 ALIRKEN, SAADET PARTİSİ YÜZDE 1,35 ALDI
Türkiye 24 Haziran seçim sonuçlarını tartışırken Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu da yüzde 0.9 oy aldı. Meclis seçiminde de Saadet Partisi yüzde 1.35 oranında oy topladı.
ERBAKAN, ANLATTIKLARIYLA KENDİSİNİ DİNLEYENLERİ GÜLDÜRÜYOR
Milli Görüş, seçimlerin ardından Necmettin Erbakan'ın yıllar önce yaptığı bir videoyu akıllara getirdi. O videoda Erbakan, bir kapıcının üzerinden anlattıklarıyla kendisini dinleyenleri güldürüyor.
Kaynak: Odatv
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye Sert Sözler: Yaptığınız Kaybetme Psikolojisi Sonucu
- Kahramanmaraş'ta Yurt Dışı Oylarıyla İyi Parti Vekilliği Chp'ye Geçti
- Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a Tebrik Telefonu
- İstanbullular Dikkat! Fırtına Ve Ceviz Büyüklüğünde Dolu Geliyor
- Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Bobo, Süper Lige Geri Dönüyor! Anlaşma Tamam
- Cenk Tosun, Aboubakar Transferini Instagram'dan Duyurdu
- Dünya Kupasında İspanya, Fas İle 2-2 Berabere Ve B Grubunu Lider Tamamladı
- Beşiktaş, Porto İle Anlaştı! Aboubakar Geri Dönüyor
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Uefa'nın Anlaşmayı İptali Söz Konusu Değil
DÜNYA HABERLERİ
- Meksika'da Seçimler Öncesinde Korkunç Tablo: 100'den Fazla Siyasetçi Öldürüldü
- Türkiye'deki Seçimler Rus Basınında Büyük Yankı Uyandırdı
- Salon Çalışanı, Düğünden Kaçırıp Tecavüz Ettiği Küçük Kızın Başını Taşla Ezerek Öldürdü
- Abd Dışişleri Bakanı Pompeo: Putin Ve Trump, Bolton'un Moskova Ziyaretinden Sonra Görüşebilir
- Hindistan'da 5 Kadını Ormana Kaçırıp Topluca Tecavüz Ettiler!
Bu Haberle İlgili Yorumlar