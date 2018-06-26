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Meclis'e Giremeyen Milli Görüş, Mağlubiyeti İşte Bu Video İle Açıkladı

MECLİS'E GİREMEYEN MİLLİ GÖRÜŞ, MAĞLUBİYETİ İŞTE BU VİDEO İLE AÇIKLADI

Saadet Partisi Meclis seçiminde yüzde 1,35 oranında oy topladı. Cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu ise yüzde 0,9 oy aldı. Milli Görüş, mağlubiyeti Erbakan Hocanın yıllar önceki bir konuşmasıyla açıkladı.

Tarih : 26 Haziran 2018, 01:20
Puan Ver : Meclis'e Giremeyen Milli Görüş, Mağlubiyeti İşte Bu Video İle Açıkladı(6/10)2

Türkiye 24 Haziran seçim sonuçlarını tartışırken Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu da yüzde 0.9 oy aldı. Meclis seçiminde de Saadet Partisi yüzde 1.35 oranında oy topladı...

KARAMOLLAOĞLU YÜZDE 0,9 ALIRKEN, SAADET PARTİSİ YÜZDE 1,35 ALDI

Türkiye 24 Haziran seçim sonuçlarını tartışırken Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu da yüzde 0.9 oy aldı. Meclis seçiminde de Saadet Partisi yüzde 1.35 oranında oy topladı.

ERBAKAN, ANLATTIKLARIYLA KENDİSİNİ DİNLEYENLERİ GÜLDÜRÜYOR

Milli Görüş, seçimlerin ardından Necmettin Erbakan'ın yıllar önce yaptığı bir videoyu akıllara getirdi. O videoda Erbakan, bir kapıcının üzerinden anlattıklarıyla kendisini dinleyenleri güldürüyor.

Kaynak: Odatv

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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