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Meb Duyurdu: Lgs Sonuçları 26 Haziran'da Açıklanacak
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MEB Duyurdu: LGS Sonuçları 26 Haziran'da Açıklanacak

MEB DUYURDU: LGS SONUÇLARI 26 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

MEB daha önce 22 Haziran'da açıklanacağını duyurduğu LGS sonuçlarını, 4 gün erteleyerek 26 Haziran'da açıklanacağını belirtti.

Tarih : 04 Haziran 2018, 11:00
Puan Ver : Meb Duyurdu: Lgs Sonuçları 26 Haziran'da Açıklanacak(7/10)3

Daha önce 22 Haziran'da açıklanacağı duyurulan LGS sonuçları ile ilgili MEB'den güncelleme geldi. Yapılan duyuruya göre LGS sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak.

LGS sona erdi. 1 milyona yakın öğrencinin katılım gösterdiği sınav iki oturum şeklinde yapıldı. 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği sınav dün yapıldı ve toplam 90 soru soruldu. Türkiye genelinde 303'ü fen lisesi, 89'u sosyal bilimler lisesi, 228'i Anadolu lisesi, 297'si imam hatip lisesi, 26'sı mesleki ve teknik Anadolu lisesi olmak üzere 943 proje okulu ile alan bazlı program uygulayan 423 mesleki ve teknik lise olmak üzere toplam bin 366 ortaöğretim kurumu merkezi sınavla öğrenci alacak.

SONUÇLAR 26 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

Liselere yerleştirmede uygulanan merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığının resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınavının dün, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın ise bugün herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlandığı belirtildi.

DAHA ÖNCE 22 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAĞI DUYURULMUŞTU

Açıklamada, liselere geçiş sınav sonuçlarının 26 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Daha önce açıklanan kılavuzda sınav sonuçlarının 22 Haziran'da açıklanacağı bilgisi yer almıştı.

Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler, 2018 yılı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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