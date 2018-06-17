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Marketteki patlama mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı

MARKETTEKİ PATLAMA MAHALLE SAKİNLERİNE KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

Çorlu'da bir markette medyana gelen yangın ve patlamalar mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında markette bulunan deodorant ve parfüm şişeleri bir biri ardına patladı.

Tarih : 17 Haziran 2018, 10:10
Puan Ver : Marketteki Patlama Mahalle Sakinlerine Korku Dolu Anlar Yaşattı(7/10)3

Çorlu'da bir markette medyana gelen yangın ve patlamalar mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında markette bulunan deodorant ve parfüm şişeleri bir biri ardına patladı. Polis marketin bulunduğu binayı her ihtimale karşı tahliye ederken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DEODORANT VE PARFÜM ŞİŞELERİ PATLADI

Şeyhsinan Mahallesi Güney Caddesi Şehit Hüseyin Akın Sokak üzerinde yer alan bir markette meydana gelen olayda kapalı olan markette ilk anda belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında markette bulunan deodorant ve parfüm şişeleri bir biri ardına patladı.

MAHALLE SAKİNLERİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Sokaktan yükselen patlama sesleri üzerine polis ve itfaiye ekiplerine haber vererek yardım isteyen mahalle sakinleri de sokağa döküldü. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alarak marketin bulunduğu apartmanda ikamet edenleri tahliye ederken Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

YARALANAN OLMADI

Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan olay sonrası vatandaşlar derin bir nefes aldı. Maddi hasar medyana gelen olayda yaralanan olmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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