MARİUS SUMUDİCA'NIN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU
Kayserispor'dan ayrılna Rumen teknik adam Marius Sumudica, Suudi Arabistan'un Al Shabab takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezonun başında Kayserispor ile anlaşan ve ligin ilk devresinde Sarı-Kırmızılı kulüp ile ligde beklenmedik bir çıkış yakalayan Sumudica, daha sonra takımın ikinci devredeki kötü performansının ardından takımdan ayrılmıştı.
SUMUDICA, AL SHABAB TAKIMIYLA ANLAŞTI
Rumen teknik adamın yeni takımı belli oldu. Sumudica, Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımı ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Başbakan'dan Suruç İle İlgili İlk Açıklama!
- Suruç Saldırısının Dehşeti Fotoğraflara Yansıdı!
- Son Dakika! Ak Partililere Yapılan Saldırı Sonrası Hükümetten İlk Açıklama: Milletvekilinin Kardeşi Hayatını Kaybetti
- Tanınmamak İçin Kılık Değiştiren Fetö Elebaşının Yeğenine 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası
- Orgeneral Akar'dan Terörle Mücadelede Kararlılık Mesajı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Uber Şoförü, Arka Koltukta Öpüşen Lezbiyen Çifti Araçtan Zorla İndirdi
- El Salvador'un Eski Fisrt Lady'si Yolsuzluk Suçlamasıyla Tutuklandı
- Gökdelene Tırmanan Rakun, Sosyal Medyanın Yıldızı Oldu
- Hollanda'dan Skandal Etkinliğe Onay Çıktı! Hz. Muhammed Konulu Karikatür Yarışması Düzenlenecek
- Abd'den Tarihi Karar! Şiddet Mağdurları Artık Sığınmacı Olamayacak
Bu Haberle İlgili Yorumlar