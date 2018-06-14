Geçtiğimiz sezonun başında Kayserispor ile anlaşan ve ligin ilk devresinde Sarı-Kırmızılı kulüp ile ligde beklenmedik bir çıkış yakalayan Sumudica, daha sonra takımın ikinci devredeki kötü performansının ardından takımdan ayrılmıştı.

SUMUDICA, AL SHABAB TAKIMIYLA ANLAŞTI

Rumen teknik adamın yeni takımı belli oldu. Sumudica, Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımı ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Kaynak: haberinburada