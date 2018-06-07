Ankaralılar Dikkat! Meteoroloji Uyardı, Sağanak Yağış Geliyor
Hazine, 21,1 Milyar Lira Fazla Verdi!
Son Dakika! Erdoğan Yeni Projesini Duyurdu: Millet Kıraathanesi Yapacağız
Manchester United, Cristiano Ronaldo İçin 132 Milyon Euroluk Teklifte Bulunacak
Selçuk, Teknoloji Devine Açtığı 's8' Davasından Vazgeçti
3 Farklı Seçim Anketi, 3 Farklı Sonuç! Sadece Birinde İlk Turda İş Bitiyor
18 Yaşındaki Kadın Terörist Pkk'daki Çöküşü Anlattı: Kaçamayan İntihar Ediyor
Fenerbahçe, Ali Koç Yönetiminde İlk Transferini Yaptı
Bakan Zeybekci: Merkez'in Kararı, Faizleri Yatırım Yapılabilir Seviyeye Getirecek
Fransız Talihli İkinci Kez Lotodan 1 Milyon Euro Kazandı
Samsun Limanı'ndan Yayılan Kötü Koku, Vatandaşları Rahatsız Etti
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a Man Adaları Belgeleriyle İlgili Tazminat Ödeyecek
Diyaliz Hastası Kadın Hastanenin 6. Katından Kendini Boşluğa Bıraktı
Çıktığı Yürüyüşte Kaybolan Kadın, Avustralya'nın Vahşi Doğasında Yaralı Olarak 6 Gün Geçirdi
Konya-Karaman Arasındaki Hızlı Tren Hattında Sona Gelindi
Erdoğan'dan İnce'ye: Sen Yap-İşlet-Devret Nedir Bilmiyorsun, Seçimden Sonra Öğreneceksin
Sezginler Aşireti Güpegündüz Mekan Basıp Haraç İstedi! O Anlar Kamerada
Arkadaşıyla İddiaya Giren Genç Köprüden Atladı!
Tüp Bebek Tedavisi Gören Çiftin İkiz Çocuklarından Biri 6 Yıl Sonra Dünyaya Geldi
Kur'an-I Kerim Zannettikleri Kitabı, Nesilden Nesile Aktardılar!

Manchester United, Cristiano Ronaldo İçin 132 Milyon Euroluk Teklifte Bulunacak

MANCHESTER UNİTED, CRİSTİANO RONALDO İÇİN 132 MİLYON EUROLUK TEKLİFTE BULUNACAK

Real Madrid'den ayrılacağının sinyallerini veren Ronaldo için eski takımı Manchester United 132 milyon euroluk teklifte bulunacak.

Tarih : 07 Haziran 2018, 18:20
Puan Ver : Manchester United, Cristiano Ronaldo İçin 132 Milyon Euroluk Teklifte Bulunacak(10/10)6

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ta yönetim, Cristiano Ronaldo'yu kadroya katmak için düğmeye bastı.

Premier Lig'de sezonu ezeli rakibi Manchester City'nin gerisinde ikinci sırada tamamlayan Kırmızı Şeytanlar, Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun özellikle istediği Ronaldo da Manchester kentine geri dönmeye sıcak bakıyor.

MANCHESTER UNİTED 132 MİLYONLUK TEKLİFE HAZIRLANIYOR

İngiliz gazetesi Daily Star'ın haberine göre, Manchester ekibinin büyük bir teklif ile Real Madrid'in karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Jose Mourinho'nun Pogba'nın gönderilmesinde bir sakınca olmadığını söylediği iddia edilirken, Manchester United'ın Ronaldo için Paul Pogba ile birlikte 132 milyon euroluk bir transfer teklifini Real Madrid'e sunması bekleniyor.

Geçmiş dönemlerde Cristiano Ronaldo'nun adı sık sık Manchester United ile anılmış ancak transfere yönelik somut bir adım atılamamıştı. 33 yaşındaki yıldız futbolcu Messi ve Neymar'dan daha düşük bir ücret karşılığında Real Madrid'de oynadığı için yeni sözleşme talebinde bulunmuş ancak olumlu bir sonuç alamamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Manchester  United  Cristiano  Ronaldo  İçin  132  Milyon  Euroluk  Teklifte  Bulunacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER