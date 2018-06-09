Maliye Bakanı Ağbal'dan Asgari Ücret Açıklaması!
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MALİYE BAKANI AĞBAL'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!


Maliye Bakanı Ağbal'dan Asgari Ücret Açıklaması!
Tarih : 09 Haziran 2018, 20:20
Puan Ver : Maliye Bakanı Ağbal'dan Asgari Ücret Açıklaması!(9/10)5

Maliye Bakanı Naci Ağbal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu'nun yaptığı asgari ücret çıkışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ağbal, "Asgari ücreti 2 bin 200 liraya çıkarırsak bu durumda işverene maliyeti brüt 3 bin 41 liraya çıkıyor. Yani 656 lira işverenin yükü artıyor" dedi.

"GÜCÜ YETİYORSA BU RAKAMLARIN KARŞISINA RAKAM KOYAR"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu vatandaşı aldatmamaya çağırıyorum. Samimi olmaya, dürüst olmaya çağırıyorum. Burada rakamlar ortada. Eğer gücü yetiyorsa bu rakamların karşısına rakam koyar" ifadelerini kullandı.

İŞ VERENİN YÜKÜ ARTAR

Ağbal, asgari ücret artışının iş veren için yük olacağını belirterek, "Şu anda net asgari ücret 1603 lira. Bunun işverene maliyeti 2 bin 384 lira. Şimdi sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi asgari ücreti 2 bin 200 liraya çıkarırsak bu durumda işverene maliyeti brüt 3 bin 41 liraya çıkıyor. Yani 656 lira işverenin yükü artıyor" dedi.

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Kaynak: haberinburada



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