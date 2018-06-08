AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın NTV'de kendisine sorulan soruları yanıtladı. Yapılan anketlerde AK Parti'nin oy oranının yüzde 46 bandında olduğunu belirten Ünal, "AK Parti'nin 300'ün üzerinde vekil aldığını görüyoruz. HDP üzerinden değil bu analiz. HDP barajı geçse bile AK Parti 320'nin üzerinde milletvekilini alıyor" dedi.

İşte Ünal'ın açıklamalarından satırbaşları;

Muharrem İnce ve Meral Akşener'in çalışmalarına baktığımda, bir vizyonun, liderliğin sonunda milletin önüne çıkmış bir cumhurbaşkanı adayı profili çizmiyorlar. Muharrem İnce'ye baktığınızda 8 defa seçim kaybetmekle suçladığı bir genel başkana karşı, genel başkan adayı olarak çıkmış ve genel başkanlık seçimini kaybetmiş, sonra da aynı genel başkan tarafından parti içi muhalefeti tasfiye etmek ve aynı zamanda gelecek muhtemel yenilgiyi yüklemek üzere aday gösterilmiş. Parti içi hesaplaşmanın görüldüğü bir tablo var önümüzde.

"MİLLETİMİZİN ONAYINI ALMAK İÇİN ÇABALIYORUZ"

Aynı şey Meral Akşener için de geçerli. Geçen gün cumhurbaşkanımız bir şey söyledi. "Esnafların bir sözü vardır. Dükkan çırağa bırakılmaz" Bu bilinç kamuoyunda var. Biz seçimden seçime kampanyadan ziyade, biz her zaman milletle ilişkilerimizi sürdürür, seçim döneminde yoğunluğunu artırırız. Daha yoğun şekilde kendimizi anlatmak, milletimizin onayını almak için bir çalışma yürütüyoruz.

OHAL KALDIRILACAK MI?

OHAL, 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan o FETÖ terör örgütünün gerçek yüzünü göstermesiyle birlikte, yaraların sarılması, aynı zamanda dört tane terör örgütünün Türkiye'ye dönük saldırısı, sınır güvenliğimizi sağlamak için verdiğimiz mücadele, içerde bombalı saldırılar, bir çok sürece ilişkin devletin etkin hareket edebilmesine dönük Meclis'in aldığı bir karardı.

OHAL birilerinin keyfi olarak devam ettiği bir şeyden bahsetmiyoruz. Şimdi 24 Haziran'ın bir önemi var. 24 Haziran 15 Temmuz'u sonsuza kadar bitirecek bir süreç. Yeni bir yönetim anlayışı anlamına geliyor. Tabi ki biz her zaman şunu söyledik, yeni dönemde, yeni imkanların açılacağı bir dönem. E tabi ki inşallah yeni dönemde OHAL tekrardan değerlendirilecektir. İnşallah Türkiye'nin güvenliği, insanlarımızın temel hak ve özgürlükleri, insanlarımız rahat parkta geziyorlar, çocuklarımız oynuyor. Neden? Çünkü kamu düzeni var, güvenlik sağlanmış…

FETÖ TEMİZLENDİ DİYEBİLİR MİYİZ?

FETÖ ile mücadele devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar FETÖ yargılamalarının sonuçlanmalarını bekliyoruz. 15 Temmuz'un oluşturduğu toplumsal bir travma var. Çoklu yapının zaman içerisinde toplumla birlikte, yargılanacak olanların yargılanması bu süreç içerisinde herhangi bir şekilde mağduriyete uğramış birileri varsa bunun giderilmesi, bunların hepsi sosyal süreçler… Bunlar bir zaman ve süreç işidir.

MECLİS'TE CUMHUR İTTİFAKI ÇOĞUNLUĞU KAYBEDERSE YENİDEN BİR SEÇİME Mİ GİDER TÜRKİYE?

Bu sistemin en güzel tarafı şu. Bu sistem Türkiye'de değişimin kapısını açıyor. Yani 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine Türkiye'nin geçmesiyle birlikte eskiye dair ne varsa, bunların hepsinin temizlendiği bir güce kavuştuğu ve sisteme kavuştuğu bir dönem başlıyor. Demokratik kültür, siyasal kültür, demokrasinin kendi sorunlarını çözebildiği oranda gelişir. Şimdi bundan sonra şu olur bu olur… Ama ne olacaksa, bu toplumun kendi sorunlarını çözme becerisiyle olacak. Meclis'te şöyle olacak, cumhurbaşkanlığı seçiminde böyle olacak… Bunlar sistematik olarak kara propaganda şeklinde, "ben oyumu Erdoğan'a vereceğim ama AK Parti'ye oyumu vermeyeceğim" gibi, çünkü cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedeceklerini anladıkları anda Meclis çalışmasına başladılar. Daha çok Meclis'e odaklı bir süreç yürütüyorlar. Bu da güzel, önemli olan siyaset kurumunun güçlenmesidir.

ANKETLERDE SON DURUM NEDİR?

Ama şu anda gerçekte kamuoyu araştırılmalarında bizim gördüğümüz nedir? AK Parti'nin oyu Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunun 4 - 6 puan altındaydı. AK Parti yüzde 46 bandında gözüküyor. Bu oyla alacağı milletvekili oylarına baktığımızda AK Parti'nin 300'ün üzerinde vekil aldığını görüyoruz. HDP üzerinden değil bu analiz. HDP barajı geçse bile AK Parti 320'nin üzerinde milletvekilini alıyor. Cumhur ittifakıyla baktığınızda bu sayı daha da artıyor. AK Parti'nin Meclis'te herhangi bir sorunu gözükmüyor. Ama böyle bir sorun oluşsun, sabote edelim düşüncesinde olanlar var. Ama bunun sadece bir düşünce olduğunu unutmayalım.

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Kaynak: haberinburada