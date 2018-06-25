MAGAZİN YILDIZI KİM KARDASHİAN, CESUR KIYAFETİYLE YİNE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ
ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabından cesur kıyafetiyle çektirdiği bir fotoğraf paylaştı.
ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabından cesur kıyafetiyle çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.
KOZMETİK MARKASI PATRONU KARDASHİAN, LOS ANGELES'TA MAĞAZASININ AÇILIŞINI YAPTI
Kozmetik markası patronu ABD'li yıldız Kim Kardashian, birkaç gün önce Los Angeles'ta mağazasının açılışını yaptı.
DERİN DEKOLTESİ İLE YÜREK HOPLATTI
Açılışta çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. 37 yaşındaki reality şov yıldızı, derin göğüs dekoltesi ile yürek hoplattı.
YENİ PARFÜM ŞİŞESİ İÇİN BEDENİNİN KALIBINI ÇIKARTMIŞTI
Sınır tanımayan güzel, verdiği pozlarla her zaman adından söz ettirmeyi biliyor. Kim Kardashian, yeni parfüm şişesi için bedeninin kalıbını çıkartmıştı.
İşte Kim Kardashian'ın ünlü parfüm markasından esinlendiği iddia edilen yeni parfüm şişesi.
Kaynak: haberinburada
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