İngiltere'de bulunan Manchester Arena'da Arnavut boksör Sefer Seferi ile dünyaca ünlü isim Tyson Fury'nin maçı, izleyiciler arasında çıkan kavga ile kesintiye uğradı. 15 kişinin karıştığı ve ortalığı savaş alanına dönüştüren kavgaya boksörler de kayıtsız kalamadı.

KAVGAYI İZLEDİLER

İkinci raundun ortasında patlak veren kavgada sporcular maçı bırakıp tribünleri izlemeye başladı. Hakemin devam etmeleri yönündeki uyarısına rağmen dikkatleri dağılan iki sporcu maça konsantre olmakta zorlanınca çalan gong ile köşelerine gittiler.

FURY KAZANDI

Uzun süre devam eden ve gittikçe büyüyen kavga salon dışına taşarken maçı 29 yaşındaki Tyson Fury kazandı.

Kaynak: haberinburada