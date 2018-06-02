LYON'UN YILDIZ FUTBOLCU FEKİR İÇİN İSTEDİĞİ RAKAM BELLİ OLDU
Fransız devi Lyon, Bayern Münih'in ilgilendiği Nabil Fekir için 70 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.
Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Niko Kovac, transfer raporunu yönetime iletirken, hedeflenen ilk ismin Nabil Fekir olduğu ortaya çıktı.
MUNİH, LYON'A TAKAS DA ÖNERECEK
Fransız basınında yer alan haberde Bayern Münih'in Liverpool'un da ilgilendiği Nabil Fekir için Lyon'a teklif yapacağı belirtildi. Bayern Münih, Fekir için Lyon'a bonservis bedelinin yanı sıra oyuncu takası da teklif edecek.
Lyon ise takımın en önemli isimlerinden olan Fekir için yaklaşık 70 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Geçtiğimiz günlerde Fransız basınında Lyon'un Fekir için Liverpool tarafından gelen 55 milyon euroluk teklifi reddettiği belirtilmişti.
24 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon Lyon formasıyla 40 resmi maça çıkarken 23 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: haberinburada
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