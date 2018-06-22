Kayseri'de, mobilya, yatak ve baza imalathanesinde yurt dışına çıkarılmak üzere sandıkların içerisine gizlenmiş 233 kilo 328 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucunun, lüks yaşamıyla dikkat çeken eski uzman çavuşa ait olduğu ortaya çıktı.

Kayseri'de, mobilya, yatak ve baza imalathanesinde yurt dışına çıkarılmak üzere sandıkların içerisine gizlenmiş 233 kilo 328 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucunun gözaltına alınan 3 kişiden eski uzman çavuş Hasan E.'ye (40) ait olduğu, şüphelinin lüks bir yaşam sürdüğü belirtildi.

MOBİLYA FABRİKASINDAN YURT DIŞINA ÇIKARILACAK EROİN İHBARI GELDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, 3 ay süren teknik takibin ardından Güneydoğu'dan yüklenen eroinin yurt dışına götürülmek istendiği ihbarını aldı. Kayseri'de Organize Sanayi Bölgesi 47. Cadde'de bulunan mobilya, yatak ve baza fabrikasına gelen TIR, tahta sandıklar içindeki eroini, fabrikanın duş kabini bölümüne indirdi.

DEPO SORUMLUSU ESKİ UZMAN ÇAVUŞ GÖZALTINA ALINDI

Takibi sürdüren narkotik polisi, fabrikaya yaptığı baskında fabrika içinde bulunan depo sorumlusu eski uzman çavuş olduğu öğrenilen Hasan E., O.K. (31) ve İ.E.'yi (60) gözaltına aldı.

PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON OLAN 233 KİLO EROİN BULUNDU

Narkotik köpeği Jack ve narkotik polislerinin yaptığı aramada yurt dışına gönderilecek 15 tahta sandık içerisinde 233 kilo 328 gram eroin bulundu. Piyasa değeri 13 milyon lira olan eroinin Kayseri tarihinde bir seferde en fazla ele geçirilen eroin olduğu ifade edildi. Fabrikada ele geçirilen eroin yüklü kasalar, polisler tarafından taşınarak kamyona yüklendi. Baskının yapıldığı fabrikaya gelen Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, operasyonu yapan polisleri tebrik etti

LÜKS YAŞAMI DİKKAT ÇEKTİ

Operasyonda gözaltına alınan ve ele geçirilen uyuşturucuyu piyasaya sürmek istediği öne sürülen evli 4 çocuk babası eski uzman çavuş Hasan E. ile O.K. ve İ.E.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor. Hasan E.'nin lüks bir yaşam sürdüğü bildirildi.

Kaynak: haberinburada