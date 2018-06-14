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Lucescu ile Tayfur Havutçu, Dünya Kupasına gitti

LUCESCU İLE TAYFUR HAVUTÇU, DÜNYA KUPASINA GİTTİ

Milli Takım Teknik Dİrektörü Mircea Lucescu ve yardımcı antrenör Tayfur Havutçu, Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligindeki rakipleri Rusya ve İsveç'in Dünya Kupası maçlarını izleyecek.

Tarih : 14 Haziran 2018, 17:40
Puan Ver : Lucescu İle Tayfur Havutçu, Dünya Kupasına Gitti(9/10)5

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcı antrenör Tayfur Havutçu, Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri Rusya ve İsveç'in 2018 FIFA Dünya Kupası'nda oynayacakları grup maçlarını yerinde takip edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Lucescu ve Havutçu, ilk olarak Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya'nın bugün Suudi Arabistan ile Luzhniki Stadı'nda oynayacağı açılış maçını izleyecek. İki teknik adam, 18 Haziran'da İsveç-Güney Kore, 19 Haziran'da ise Rusya-Mısır karşılaşmalarında da tribündeki yerlerini alacak. İsveç ile Almanya arasında 23 Haziran'da oynanacak karşılaşmayı ise Tayfur Havutçu takip edecek.

YARI FİNAL VE FİNALİ DE İZLEYECEKLER

Rusya ve İsveç'in gruplarından bir üst tura çıkmaları halinde bu karşılaşmaları da statta izleyecek Lucescu ve Havutçu, 16 Haziran'daki Arjantin-İzlanda ve 22 Haziran'daki Brezilya-Kosta Rika maçlarını da programlarına dahil etti. İki isim, Dünya Kupası yarı final ve final müsabakalarında da tribünde olacak.

2020 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gitmek için alternatif bir yol sunan UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 2. Grup'ta mücadele edecek ay-yıldızlılar, ilk maçında 7 Eylül'de Trabzon'da Rusya'yı konuk edecek. 10 Eylül'de İsveç, 14 Ekim'de ise Rusya deplasmanına gidecek milliler, gruptaki son karşılaşmasını 17 Kasım'da iç sahada İsveç'e karşı oynayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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