İnce'nin 'bakara-Makara' Çıkışına Egemen Bağıştan Sert Tepki!
Erdoğan Mardin'de Miting Yorgunluğunu Türkü Söyleyerek Attı
Asgari Ücret Destek Tutarı Belli Oldu
Lotonun Formülünü Çözen Matematikçi 7. Defa İkramiye Kazandı
Ünlü Yarışmacının Çıplak Görüntüleri İnternete Sızdı!
İranlı Futbolcunun Denediği Taç Atışı İzleyenleri Gülme Krizine Soktu
Avrupa Parlamentosu, Tartışmalı İnternet Yasasını Onayladı
Trump, Göçmen Politikasında Geri Adım Attı!
Erdoğan'dan Atama Bekleyen Öğretmenlere Müjde: 20 Bin Daha Alacağız
Volkan Babacan, Ünlü Haber Spikeri İle Dünya Evine Girdi
Bahçeli'den 24 Haziran Yorumu: Cumhurbaşkanlığını Erdoğan Kazanır
Başbakan, İnce'nin 'kandil'de Terörist Kalmadı' Sözlerine Ateş Püskürdü
Rus Güzel, Türk Taraftarlara Üzerindeki Elbiseyi İmzalattı
Ece Sevim Öztürk, Fetö'ye Yardımdan Tutuklandı
'derdin Fatiha Değil, Öyle Olsa Bakara Makara Diyeni Partiden Atardın'
İntihar Girişimini Çekirdek Çitleyerek İzlediler
24 Haziran'da Hangi Parti, Hangi İlde, Kaç Milletvekili Çıkarıyor?
Amrabat, Hakeme Yüklendi: Ronaldo'dan Forma İstemiş
İspanya, Dünya Kupasında Galibiyetle Tanıştı!
F-35'ler Gövdesinde Ay Yıldızlı Bayrakla İlk Kez Havalandı

Lotonun formülünü çözen matematikçi 7. defa ikramiye kazandı

LOTONUN FORMÜLÜNÜ ÇÖZEN MATEMATİKÇİ 7. DEFA İKRAMİYE KAZANDI

Avustralyalı matematikçi, geliştirdiği formülle lotodan yedinci kez ikramiye kazanmayı başardı.

Tarih : 21 Haziran 2018, 01:50
Puan Ver : Lotonun Formülünü Çözen Matematikçi 7. Defa İkramiye Kazandı(9/10)5

Adının açıklanmasını istemeyen Avustralyalı adam, Cumartesi günkü çekilişte altı sayıyı da bilerek 4 milyon Avustralya doları tutarındaki büyük ikramiyeyi dokuz kişiyle paylaştı.

SIRRINI PAYLAŞMADI

Avustralya'da yayımlanan Northern Star gazetesinin haberine göre loto talihlisi, "Yıllar önce bazı numaraların diğerlerinden daha sık çıktığını duymuştum. Oynayacağım numaralar için bilgisayarda bir tablo geliştirdim" dedi, formülü hakkında ise başka bilgi vermedi.

ÇİM BİÇME MAKİNESİ ALACAK

Daha önceki görece küçük ikramiyelerle lotodan şimdiye kadar toplam 421.753 Avustralya doları (yaklaşık 310 bin ABD doları) kazanan adam, bu parayla evinin kalan borcunu ödeyeceğini ve bir çim biçme makinesi alacağını belirterek "Belki bir araba da alırım ve yeni hobiler bulurum" diye konuştu.

Mayıs'ta da Melbournelü bir kadın "özel" numaralarını oynayarak birini evlilik yıldönümü hediyesi olarak kocasına aldığı iki biletle lotodan 9.6 milyon Avustralya doları kazanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Lotonun  Formülünü  Çözen  Matematikçi  7  Defa  İkramiye  Kazandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER