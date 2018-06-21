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Lionel Messi'nin Annesinden İtiraf: Oğlum Acı Çekiyor
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Lionel Messi'nin annesinden itiraf: Oğlum acı çekiyor

LİONEL MESSİ'NİN ANNESİNDEN İTİRAF: OĞLUM ACI ÇEKİYOR

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi'nin annesi, "Messi'nin hayali Dünya Kupasını kazanmak ve bunu yapamadığı için acı çekiyor." dedi.

Tarih : 21 Haziran 2018, 19:30
Puan Ver : Lionel Messi'nin Annesinden İtiraf: Oğlum Acı Çekiyor(6/10)2

Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası D Grubu ilk karşılaşmasında İzlanda ile 1-1 berabere kalan Arjantin'de takımın yıldız ismi Messi, kaçırdığı penaltı sonrasında büyük eleştirilere maruz kalmıştı. Arjantinli yıldızın annesi Celia Cuccittini oğlu Lionel Messi'ye sahip çıktı.

"ONA BOL ŞANS DİLİYORUM"

Arjantin'in El Trece televizyonunda açıklamalarda bulunan anne Cuccittini, "Messi'nin hayali Dünya Kupasını kazanmak ve bunu yapamadığı için acı çekiyor. Messi aldığı eleştirilerden çok muzdarip. Ona bol şans diliyorum. Anı yaşaması ve mutlu olmasını söyledim" diye konuştu.

Messi'nin bildiği işi yapması gerektiğini ifade eden Cuccittini, "Ona, Javier Grandoli ile oynuyormuş gibi sahada yer alması gerektğini belirttim" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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