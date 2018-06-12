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LİDERLERİN NEREDE OY KULLANACAĞI BELLİ OLDU!


Liderlerin nerede oy kullanacağı belli oldu!
Tarih : 12 Haziran 2018, 16:50
Puan Ver : Liderlerin Nerede Oy Kullanacağı Belli Oldu!(8/10)4

24 Haziran için geri sayım sürüyor. Seçime 12 gün kaldı. Cumhurbaşkanı adaylarının oylarını nerede kullanacakları belli oldu. Erdoğan, Akşener ve Perinçek İstanbul'da, Karamollaoğlu Ankara'da, Muharrem İnce ise Yalova'da oy kullanacak. Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ise cezaevinde oy kullanacak. Demirtaş her tutuklu gibi avukatları ile seçim sonucuna ilişkin görüşerek fikirlerini iletebilecek.

ERDOĞAN HER SENE OLDUĞU GİBİ İSTANBUL'DA OY KULLANACAK

Türkiye 24 Haziran'da sandık başına gidecek. Vatandaşların oy kullanacakları yerler belli oldu. Cumhurbaşkanı adaylarının da oy kullanacakları şehirler belli oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan her sene olduğu gibi İstanbul'da oy kullanacak. Erdoğan'ın daha sonra Ankara'ya gitmesi bekleniyor. Erdoğan, seçim sonuçlarını AK Parti Genel Merkezi'nden takip edecek.

AKŞENER, İSTANBUL'DA OY KULLANACAK

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener de İstanbul'da oy kullanacak. Akşener, oy kullanma işleminin ardından Ankara'ya gidecek ve partisinin Genel Merkezi'nde partililerle birlikte seçim sonuçlarını izleyecek.

PERİNÇEK, İSTANBUL'DA OY KULLANACAK

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek de İstanbul'da oy kullanacak liderler arasında. Perinçek seçim sonuçlarını İstanbul'da takip edecek.

KARAMOLLAOĞLU ANKARA'DA OY KULLANACAK

Ankara'da oy kullanacak tek cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu olacak. Karamollaoğlu partisinin genel merkezinden süreci takip edecek.

İNCE, YALOVA'DA OY KULLANACAK

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise memleketi Yalova'da oy kullanacak. İnce, aday olurken parti rozetini çıkarmıştı. İnce'nin CHP Genel Merkezi'ne gitmesi beklenmiyor.

DEMİRTAŞ, EDİRNE KAPALI CEZAEVİ'NDE OY KULLANACAK

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş oyunu tutuklu bulunduğu Edirne Kapalı Cezaevi'nde kullanacak. Demirtaş seçim sonuçlarını televizyondan takip edecek. Sonuçlar netleşirken avukatı ile istişare edebilecek.

Kaynak: Habertürk

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Kaynak: haberinburada



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