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Le Mans'da zafer İspanyol pilot Fernando Alonso'nun!

LE MANS'DA ZAFER İSPANYOL PİLOT FERNANDO ALONSO'NUN!

2018 Le Mans 24 Saat Yarışında, Formula 1 pilotu Fernando Alonso'nun yanı sıra Sebastian Buemi ve Kazuki Nakajima'nın kullandığı Toyota Gazoo takımının 8 numaralı otomobili birinci oldu.

Tarih : 17 Haziran 2018, 21:10
Puan Ver : Le Mans'da Zafer İspanyol Pilot Fernando Alonso'nun!(10/10)6

2018 Le Mans 24 Saat Yarışı'nda, Formula 1 pilotu Fernando Alonso'nun yanı sıra Sebastian Buemi ve Kazuki Nakajima'nın kullandığı Toyota Gazoo takımının 8 numaralı otomobili birinci oldu.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın 2. ayağı, Fransa'nın Le Mans kentindeki 13,626 kilometrelik de la Sarthe Pisti'nde düzenlendi.

TOYOTA İLK ZAFERİNE ULAŞTI

Otomobil sporlarının en önemli yarışlarından biri olan mücadeleyi, 24 saat sonunda 388 tur atan Toyota Gazoo takımının "prototip" sınıfındaki 8 numaralı aracı kazandı. Toyota böylece 86. kez yapılan Le Mans 24 Saat Yarışı'ndaki ilk zaferini elde etti.

Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez'in sürdüğü Toyota Gazoo takımının 7 numaralı otomobili, 386 turla 2'nci, Thomas Laurent, Gustavo Menezes ve Mathias Beche'nin kullandığı Rebellion takımının 3 numaralı aracı ise 376 turla 3. sırayı aldı.

Hız kadar dayanıklılık ve verimliliğin de sınandığı organizasyona hibrit motorla katılan tek takım Toyota'nın İspanyol sürücüsü Fernando Alonso, ilk defa mücadele ettiği Le Mans 24 Saat Yarışı'nda birinci olmayı başardı.

ALONSO FORMULA 1'DE 2013'TEN PERİ YARIŞ KAZANAMIYOR

36 yaşındaki Alonso bu zaferiyle "üçlü taç" denilen ve motor sporları tarihinde yalnızca İngiliz Graham Hill'in yakaladığı unvana yaklaştı. Formula 1 Monaco Grand Prix'sinden (2006, 2007) sonra Le Mans 24 Saat Yarışı'nda da birinci olan Alonso'nun "üçlü taç" için ABD'deki Indianapolis 500 yarışını da kazanması gerekiyor.

McLaren-Renault takımının pilotu Alonso, 2005 ve 2006 sezonlarını şampiyon tamamladığı Formula 1'de 2013'ten bu yana yarış kazanamıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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