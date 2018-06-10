Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştireceği tarihi zirve için Singapur'a gitti.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştireceği görüşme için Singapur'a gitti.

Tarihi zirve, Salı günü tatil beldesi Sentosa Adası'nda gerçekleştirilecek.

Görüşmede ilk kez, Kuzey Kore'nin bir lideri bir ABD Başkanı'yla yan yana gelecek.

ABD lideri de Singapur'a Pazar geç saatlerde gidecek.

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Washington, görüşmenin Kim'in nükleer silahlanma projesini sonlandıracağı bir sürecin başlangıcı olması beklentisini taşıyor.

İki lider son 18 ay içinde inişli çıkışlı bir ilişki sergiledi. Karşılıklı açıklamalarda hakaretler edildi hatta savaş tehditlerinde bulunuldu.

Liderlerin ikisi de zirveden önce Singapur Başbakanı Lee Hsien'le bir araya gelecek.

Kim Jong-un 21 Nisan'da, ABD Başkanı Trump ile planlanan görüşmesi nedeniyle ülkesinin füze programını askıya aldığını ve bir nükleer tesisi kapatacağını açıklamıştı.

Kim 27 Nisan'da ise, yarımadayı ikiye bölen sınır hattını geçip Güney Kore'ye ayak basmış Güney Kore lideri Moon Jae-in ile görüşmüştü.

Kaynak: haberinburada