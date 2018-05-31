KUZEY IRAK'TAN ACI HABER! 3 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Kuzey Irak'taki operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma neticesinde 3 asker şehit oldu.
TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"31 Mayıs 2018 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma neticesinde üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.Şehitlerden birinin Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir olduğu öğrenildi.
"MÜCADELE DEVAM EDECEKTİR"
Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Emine Erdoğan'dan Duygulandıran Davet! Yetim Çocuklarla İftar Yaptı
- Abd'den Çin'e Pasifik Tehdidi: Küçük Adaları Yok Etme Konusunda Deneyimliyiz
- Bakan Sarıeroğlu'ndan Kritik Dolar Açıklaması: Güçlü Önlemlerimizi Aldık Daha Da Düşecek
- Giresun'da Çıkan Çatışmada Terör Örgütünün Karadeniz Sorumluları Öldürüldü
- İşte Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kullanılacak Oy Pusulaları!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ekmek Pişirirken Tandırın İçine Yuvarlandı!
- Aşk Cihadı İle Suçlanan Müslüman Genci Linçten Kurtaran Hindu Polise Ölüm Tehditleri Yağıyor
- Ünlü Kadın Yazardan Şoke Eden Sözler: Tecavüz Çok Önemli Bir Suç Değil
- Halka Tuvalet Kağıdı Uyarısı: Başkanın Olduğu Sayfaları Kullanmayın
- Facebook'u 1 Aylığına Yasaklayacaklar!
Bu Haberle İlgili Yorumlar