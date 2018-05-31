Mustafa Kemal'den İlginç Sevinç Gösterisi! İzleyenleri Kahkahaya Boğdu
Ümit Karan'ın Sakatlığı Hilmi Cem'i Korkuttu!
Ekmek Pişirirken Tandırın İçine Yuvarlandı!
Aşk Cihadı İle Suçlanan Müslüman Genci Linçten Kurtaran Hindu Polise Ölüm Tehditleri Yağıyor
Survivor'da Ünlüler Adası Ödül Talebinde Bulundu: Restorana Gitmek İstiyoruz
Emine Erdoğan'dan Duygulandıran Davet! Yetim Çocuklarla İftar Yaptı
Shakira İstanbul Konseri Öncesi Hayranlarına Seslendi!
Abd'den Çin'e Pasifik Tehdidi: Küçük Adaları Yok Etme Konusunda Deneyimliyiz
Fikret Orman Ailesiyle Birlikte Sokak İftarına Katıldı!
Yunanistan'da Gözaltına Alınan Chp'li Meclis Üyeleri 4 Saat Sonra Serbest Bırakıldı
Buse Varol'a Yapılan Hareket Sosyal Medyayı Birbirine Düşürdü!
Bakan Sarıeroğlu'ndan Kritik Dolar Açıklaması: Güçlü Önlemlerimizi Aldık Daha Da Düşecek
Ak Parti'li Tuğrul Türkeş'ten Cumhur İttifakı Çıkışı: 24 Haziran'dan Sonra Dağılacak
Giresun'da Çıkan Çatışmada Terör Örgütünün Karadeniz Sorumluları Öldürüldü
Erdoğan'dan Vatandaşlara Döviz Çağrısı: Yurt Dışındaki Paralarınızı Bankalarımıza Yatırın
İşte Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kullanılacak Oy Pusulaları!
Medyada Bomba İddia: Doğuş Yayın Grubu Bim Marketler Grubuna Satılıyor!
Ali Koç'tan Olay Yaratan Terraneo Sözleri: Hala Maaş Ödeniyor
Everton'da Cenk Tosun'un Yeni Hocası Belli Oldu
Chp'den Aym'nin Kararına İlk Tepki: İptal Kararı Çıkmaması Bizi Şaşırttı

KUZEY IRAK'TAN ACI HABER! 3 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU


Kuzey Irak'tan acı haber! 3 askerimiz şehit oldu
Tarih : 31 Mayıs 2018, 17:30
Puan Ver : Kuzey Irak'tan Acı Haber! 3 Askerimiz Şehit Oldu(5/10)1

Kuzey Irak'taki operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma neticesinde 3 asker şehit oldu.

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"31 Mayıs 2018 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma neticesinde üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.

Şehitlerden birinin Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir olduğu öğrenildi.

"MÜCADELE DEVAM EDECEKTİR"

Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kuzey  Irak  Tan  Acı  Haber  3  Askerimiz  Şehit  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER