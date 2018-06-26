İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Baransel düğünlerde takılan sahte altınlar konusunda uyarıda bulundu. Baransel, piyasada düzelme beklediklerini söyledi. Dolardaki düşüşe karşın altının etkilenmediğini dile getiren Baransel, "Henüz bu düşüş sağlanmadı. Yarın piyasalar daha hareketlenir ve düzelme olur, diye umuyoruz" diye konuştu.

"ÇEYREK ALTIN SATILMIYOR"

Haziran ayının sonuna gelinmesine ve düğün sezonunun açılmasına rağmen altın satışının artmadığını kaydeden Başkan Baransel, gram altın takmayı tercih edenlerin daha çok olduğunu vurguladı.

"TAKILARIN İÇİNDEN SAHTE ÇOK ÇIKIYOR"

Son dönemde düğünlerde sahte altın takanların arttığını da belirten Turgay Baransel, "Bijuterilerden alınan altınlar gerçek altın değildir. Büyük marketlerde bile çeyrek altın adı altında sahte altın satılıyor. Çelikten altın yapmışlar, vatandaş onu alıp, bir kurdele takıyor.

Düğünde sıraya girip, geline hediye ediyor; kimin taktığı da belli olmuyor. Yeni evlenen çiftler takılarını bozdurmak için kuyumcuya geldiğinde büyük bir hüsran yaşıyor. Evde kendileri hesaplayıp, kafalarında bir fiyat belirliyorlar. Gerçeği öğrenince büyük şok yaşıyorlar; çünkü takıların içinden çok sahte çıkıyor" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada