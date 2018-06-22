KUR'AN OKUDUĞU İÇİN TEPKİ ÇEKEN HOCADAN TOKAT GİBİ YANIT
Dünya Kupasında oynanan İngiltere maçı öncesi soyunma odasında Kur'an okuduğu için tepki çeken Tunus Teknik Direktörü, "Biz Kur'an'la büyüdük. Rahatsız olanlar tedavi olsunlar." dedi.
Tunus Milli Takımı Teknik Direktörü Nebil Malul, takımının kaybettiği İngiltere maçı öncesi soyunma odasında Fatiha Suresi okuyarak dua etmesini eleştirenlerin "tedavi olması gerektiğini" söyledi.
Tunus'un İngiltere'ye 2-1 yenildiği maç öncesinde, teknik ekip ve oyuncuların soyunma odasında dua ederken çekilmiş görüntüleri ülkede tartışmaya yol açtı.
"BİZLER KURAN İLE BÜYÜDÜK"
Rusya'dan Tunus basınına konuşan Teknik Direktör Malul, takımının maç öncesinde dua okumasını eleştirenlere karşılık, "Tunus'un İngiltere ile maçı öncesinde milli takımın Fatiha okuyarak dua ettiği görüntüleri eleştirenler tedavi olmalı. Bizler çocukluktan beri Fatiha ve Kuran ile büyüdük." ifadelerini kullandı.
Tunuslu teknik adam Malul, birçok Müslüman takım ya da oyuncunun maç öncesinde dua ettiğinin bilindiğini sözlerine ekledi.
Tunus'ta ulusal bir radyoda görev yapan Muhtar el-Halfavi, Tunus Milli Takımı'nın maç öncesinde dua etmesini, "sapkınlık ve büyücülük" şeklinde yorumlamıştı.
(Haber 7)
Kaynak: haberinburada
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