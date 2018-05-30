KRİTİK MGK SONA ERDİ, ANA GÜNDEM MADDESİ: SEÇİM!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan MGK, 3 saat 15 dakika sürdü. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Terörle mücadele ve Suriye başlıklarının görüşüldüğü duyuruldu. Toplantıda ayrıca seçim güvenliğine yönelik konular da ele alındı.
PROJE TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK VEREN ÜLKELERE UYARI
MGK bildirisinde, proje terör örgütlerine açık veya gizli destek veren ülkelerin uluslararası hukuka uygun hareket etmeleri gerektiği ifade edildi.
"FİLİSTİN DAVASINA DESTEK DEVAM EDECEK"
Türkiye'nin her zaman, her alanda Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceği, desteğin uluslararası platformda sürdürüleceği teyit edildi.
EGE VE AKDENİZ'DEKİ KIŞKIRTMALARA DEĞİNİLDİ
Ege ve doğu Akdeniz'deki kışkırtmalarda uluslararası antlaşmalardan doğan hakların kullanılmasında tereddüt edilmeyeceği vurgulandı.
Ayrıntılar Geliyor..2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Başakşehir'de Bavul İçerisinde Bulunan Parçalanmış Cesedin Kimliği Belli Oldu
- Denizde Yat Alev Aldı, Denize Atlayan Baba-Oğul Şans Eseri Kurtuldu
- Öğretmenin, Erkek Öğrencinin Saçına Toka Takıp Teşhir Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı!
- Elçin'den Nagehan'a Sert Sözler: Adına Utanmaktan Yoruldum
- Pkk'lı Teröristler, Katlettiği Kepçe Operatörünü, Daha Önce De Kaçırıp, İşkence Yapmış
EKONOMİ HABERLERİ
- Altın Tekrar Yükselişe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
- Merkez Bankası'nın Hamleleri Sonrası Düşüş Sürüyor! Dolar Günü 4,47 İle Kapattı
- Fransa'dan Sert Karşılık: Abd Gümrük Tarifeleri İle Saldırırsa Avrupa Yanıt Verir
- Putin'den Kritik Türkakım Açıklaması: Bulgaristan Rotasını Erdoğan'da Teyit Etti
- Merkez Bankasından Döviz Mesajı: İlave Sıkılaştırma Yapılabilir
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Oğuz Kağan'ı Avrupa Devleri Takip Ediyor
- Fenerbahçe, Josef De Souza'ya Gelen 12 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti
- Gurbetçi Yıldız Serdar Taşçı, Transferi İçin İstanbul'da
- Küme Düşen Osmanlıspor, Serdar İçin Dünyaları İstedi
- Dünya Kupası Öncesi Şaşırdılar: Pencereden Bakmak, Video Çekmek Yasak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar