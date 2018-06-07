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Kredi Kartı Borcundan Takibe Alınanların Sayısı Azaldı

KREDİ KARTI BORCUNDAN TAKİBE ALINANLARIN SAYISI AZALDI

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, yılın ilk 4 ayında geriledi.

Tarih : 07 Haziran 2018, 21:00
Puan Ver : Kredi Kartı Borcundan Takibe Alınanların Sayısı Azaldı(10/10)6

TBB Risk Merkezi tarafından, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Nisan 2018 Raporu yayımlandı.

BORÇ TAKİBİNE ALINAN SAYISI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 5 AZALDI

Rapora göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2018'in ocak-nisan döneminde, geçen yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 5 azalarak 486 bin kişi oldu.

KREDİ KARTI BORCU NEDENİYLE TAKİBE ALINAN SAYISI 284 BİNE GERİLEDİ

Yılın ilk 4 ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalarak 284 bin kişi olarak gerçekleşti.

Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 10 artarak 288 bin kişi oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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