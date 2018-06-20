Başbakan'dan Kandil Çıkışı: Orayı Başlarına Yıkacağız
Düğünde Kavga Eden Grup Acil Serviste Doktor Ve Polise Saldırdı
İnce'den, 'seçimi Nereden Takip Edeceksiniz' Sorusuna İlginç Yanıt
Esra Albayrak, Erdoğan'ın Cezaevinden Kendisine Yazdığı Mektubu İlk Kez Okudu
6 Gündür Aranan Minik Leyla İçin Kriz Masası Kuruldu
Sabancı-Boluğur Aşkına İlk Yorum Eski Sevgiliden Geldi
Adalet Bakanı'ndan İki Kez Oy Kullanan Seçmen İle İlgili İlk Yorum
Ramazan Ateşkesi Bitti! Taliban 30 Afgan Askerini Öldürdü
Damat Dehşeti! Eşini Ve Ailesini Katledip 1 Yaşındaki Kızını Kaçırdı
Negredo'nun Maliyetini Duyan İspanyol Ekibi: Biz O Paraya Takımı Kurduk
Korkunç Kazada Aynı Aileden 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Anlaşma Tamam, Nagatomo Galatasaraylı Oldu
Suç Makinesi Sevgililer Pazar Alışverişinde Yakalandı
İki Kez Oy Kullanıp Sosyal Medyadan Paylaşan Kadın, Gözaltına Alındı
Dünyanın En Büyük İnşaat Gemisi 3. Kez İstanbul Boğazı'ndan Geçiyor
Beşiktaş, İyi Bonservis Bedeli Getirirse Quaresma'nın Transferine Sıcak Bakıyor
Öğrencilere Artık Ev Ödevi Verilmeyecek
Genç Kadına Kabusu Yaşatan Asansör Sapığının Cezasını Mahalleli Kesti!
Ünlü Şarkıcı Aydilge Evlendi! Ünlü İsimler Peş Peşe Sahne Aldı
78 Yaşındaki Adam, Genç Anneyi Taciz Ederken Gizli Kameraya Yakalandı

KORKUNÇ KAZADA AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ


Korkunç kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
Tarih : 20 Haziran 2018, 11:10
Puan Ver : Korkunç Kazada Aynı Aileden 5 Kişi Hayatını Kaybetti(6/10)2

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında hafif ticari aracın bariyerlere çarpıp, savrularak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ÖNCE REFÜJDEKİ DEMİR BARİYERLERE, ARDINDAN MENFEZE ÇARPTI

Mustafa Canpolat idaresindeki 25 HD 441 plakalı hafif ticari araç, Sivrihisar-Eskişehir karayolunun 26. kilometresinde, önce refüjdeki demir bariyerlere, ardından da menfeze çarpıp devrildi.

5 KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, Merve, Dursun, Ayşe, İkbal ve Erdal Canpolat olay yerinde yaşamını yitirdi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralanan Mustafa ve Tuğba Canpolat, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Korkunç  Kazada  Aynı  Aileden  5  Kişi  Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER