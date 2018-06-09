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Korkunç kaza, nişanlı çift ile 9 aylık hamile kadını hayattan kopardı

KORKUNÇ KAZA, NİŞANLI ÇİFT İLE 9 AYLIK HAMİLE KADINI HAYATTAN KOPARDI

Antalya Korkuteli'nde meydana gelen trafik kazasında ziraat mühendisi olan nişanlı çift ile 9 aylık hamile kadın hayatını kaybetti. 1 kişi de ağır yaralandı.

Tarih : 09 Haziran 2018, 00:30
Puan Ver : Korkunç Kaza, Nişanlı Çift İle 9 Aylık Hamile Kadını Hayattan Kopardı(9/10)5

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Korkuteli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri Serap Tek ve nişanlısı Okan Haluk Çalışkan ile Ezgi Görkem Şahin hayatını kaybetti. Cemil Öztürk ağır yaralandı. Ezgi Görkem Şahin'in 9 aylık hamile olduğu öğrenildi.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ ŞARAMPOLE UÇTU

Korkuteli'nden Antalya'ya giden ziraat mühendisi Okan Haluk Çalışkan'ın kullandığı 07 CTC 02 plakalı otomobil, Cehennem Deresi mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği araç, şarampole yuvarlandı.

AĞIR YARALANDILAR

Kazada, Korkuteli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri Serap Tek, nişanlısı Okan Haluk Çalışkan, Ezgi Görkem Şahin ve Cemil Öztürk ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

NİŞANLI ÇİFT KAZA KURBANI

Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan Okan Haluk Çalışkan ve nişanlısı olan Serap Tek Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Nişanlı çift burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ezgi Görkem Şahin ve Cemil Öztürk ise ambulanslarla Antalya'daki hastanelere gönderildi. Yaralılardan Ezgi Görkem Şahin'in 9 aylık hamile olduğu belirtildi.

KARNINDAKİ BEBEĞİYLE BERABER YAŞAMINI YİTİRDİ

Trafik kazasında ağır yaralanan Korkuteli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendislerinden 9 aylık hamile Ezgi Görkem Şahin ve karnındaki bebeği de tedaviye alındığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ezgi Görkem Şahin ve bebeğinin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na konuldu. Ziraat Mühendisleri Ezgi Görkem Şahin, Serap Tek ve nişanlısı Okan Haluk Çalışkan ile Cemil Öztürk'ün Antalya merkezde oturduğu, her gün Korkuteli'ne gidip geldiklerini kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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