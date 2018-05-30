KORKU DOLU ANLAR SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ!
Avustralya'da dev bir balınanın iki sörfçünün hemen altından geçtiği korku dolu anlar drone görüntüsüne takıldı.
Görüntülerde, dev bir balınanın önce sörfçüleri uzuktan gözlemlediği daha sonra tam altlarından geçtiği görülüyor.
ŞANSLARI YANINDAYDI
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi görürken bazı kullanıcılar balinanın saldırmadığı sörfçülerin çok şanslı olduğunu yazdı.
Kaynak: haberinburada
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